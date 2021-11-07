Он работал в сборной Украины. Известен еще один помощник Шевченко в Дженоа

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в понедельник возглавит «Дженоа», команду Серии A.



По информации источника, кроме Андреа Мальдеры и Мауро Тассоти в тренерский штаб украинца войдет также Луиджи Ночентини.



32-летний специалист работал с Шевченко в сборной Украины с января нынешнего года, а до этого набирался опыта в «Днепре-1», «Наполи» и «Эмполи».



Отметим, что в субботу «Дженоа» попрощалась с предыдущим главным тренером Давиде Баллардини. После 12 туров команда занимает 18-е место в Серии A.

Работал с Сарри, стажировался в Милане, конфликтовал с Михайленко