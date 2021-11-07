Он работал в сборной Украины. Известен еще один помощник Шевченко в Дженоа

Луиджи Ночентини войдет в тренерский штаб украинского тренера

  • 07.11.2021 11:03
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Он работал в сборной Украины. Известен еще один помощник Шевченко в Дженоа
© Павел Кубанов. Луиджи Ночентини

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в понедельник возглавит «Дженоа», команду Серии A.
 
По информации источника, кроме Андреа Мальдеры и Мауро Тассоти в тренерский штаб украинца войдет также Луиджи Ночентини.
 
32-летний специалист работал с Шевченко в сборной Украины с января нынешнего года, а до этого набирался опыта в «Днепре-1», «Наполи» и «Эмполи».
 
Отметим, что в субботу «Дженоа» попрощалась с предыдущим главным тренером Давиде Баллардини. После 12 туров команда занимает 18-е место в Серии A.

Работал с Сарри, стажировался в Милане, конфликтовал с Михайленко

Источник — Il Giornale

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