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Оболонь
29.03.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 00:47 |
17
0

Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ

29 марта 2025, 00:47 |
17
0
Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 29 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оболонь – Шахтер
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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