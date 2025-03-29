Старт второго тайма матча Левый Берег – Александрия отложен из-за рф
В киевской области – воздушная тревога
В субботу, 29 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией». Встреча проходит на стадионе «Левый Берег» Киевской области.
Гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете. Евгений Смирный головой в центре штрафной пробил в ближний угол в завершение подачи углового с правого фланга от Никиты Кравченко.
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Старт второго тайма затягивается из-за соседа-террориста. В киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Команды уже находятся в укрытиях.
В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча. «Левый Берег» находится на 11 строчке с 22 пунктами после 20 игр.
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