Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт второго тайма матча Левый Берег – Александрия отложен из-за рф
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 14:16 | Обновлено 29 марта 2025, 14:17
1722
0

Старт второго тайма матча Левый Берег – Александрия отложен из-за рф

В киевской области – воздушная тревога

29 марта 2025, 14:16 | Обновлено 29 марта 2025, 14:17
1722
0
Старт второго тайма матча Левый Берег – Александрия отложен из-за рф
Левый Берег – Александрия

В субботу, 29 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией». Встреча проходит на стадионе «Левый Берег» Киевской области.

Гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете. Евгений Смирный головой в центре штрафной пробил в ближний угол в завершение подачи углового с правого фланга от Никиты Кравченко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Старт второго тайма затягивается из-за соседа-террориста. В киевской области объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Команды уже находятся в укрытиях.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча. «Левый Берег» находится на 11 строчке с 22 пунктами после 20 игр.

По теме:
Стало известно, когда возобновится матч Левый Берег – Александрия в УПЛ
«Кто ниже нас?» Надеин рассказал о бюджете Вереса в УПЛ
Оболонь – Шахтер. Стали известны стартовые стартовые составы на игру
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия воздушная тревога
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Бокс | 29 марта 2025, 00:42 0
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко

Британец выделил Шеннона Бриггса

Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Футбол | 28 марта 2025, 20:22 6
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи

Претензии тренера ЛНЗ были небезосновательны

«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала
Футбол | 29.03.2025, 09:11
«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала
«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала
«Ну давай, закурим». Кварцяный рассказал, как подписал легенду в Волынь
Футбол | 29.03.2025, 14:06
«Ну давай, закурим». Кварцяный рассказал, как подписал легенду в Волынь
«Ну давай, закурим». Кварцяный рассказал, как подписал легенду в Волынь
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Футбол | 29.03.2025, 00:43
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
27.03.2025, 16:49 1
Бокс
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
28.03.2025, 13:25 4
Бокс
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
27.03.2025, 17:26
Волейбол
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
27.03.2025, 16:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем