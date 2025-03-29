Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Майами
29 марта состоится финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
Ориентировочно в 21:00 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 4).
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Это будет девятая встреча соперниц. На счету американки две победы.
Соболенко на пути в финал одолела Викторию Томову, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс, Чжэн Циньвень и Жасмин Паолини.
Пегула прошла Бернарду Перу, Анну Калинскую, Марту Костюк, Эмму Радукану и Александру Эалу.
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