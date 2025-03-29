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  4. Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
29 марта 2025, 15:10 |
27
0

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Майами

29 марта 2025, 15:10 |
27
0
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 марта состоится финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Ориентировочно в 21:00 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 4).

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Это будет девятая встреча соперниц. На счету американки две победы.

Соболенко на пути в финал одолела Викторию Томову, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс, Чжэн Циньвень и Жасмин Паолини.

Пегула прошла Бернарду Перу, Анну Калинскую, Марту Костюк, Эмму Радукану и Александру Эалу.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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