Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта состоится финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Ориентировочно в 21:00 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 4).

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Это будет девятая встреча соперниц. На счету американки две победы.

Соболенко на пути в финал одолела Викторию Томову, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс, Чжэн Циньвень и Жасмин Паолини.

Пегула прошла Бернарду Перу, Анну Калинскую, Марту Костюк, Эмму Радукану и Александру Эалу.

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