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Премьер-лига
Рух Львов
29.03.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 09:45 |
185
0

Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч

Поединок 22-го тура УПЛ начнется 29 марта в 18:00 по Киеву

29 марта 2025, 09:45 |
185
0
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч
ФК Динамо Киев

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29 марта, в рамках 22 тура УПЛ, свою встречу проведут Рух и Динамо Киев. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Столичный клуб лидирует после 21-го тура, команда идет без поражений, при этом отрыв от ближайшего преследователя Александрии составляет 4 очка. В последнем туре Динамо не сумело обыграть неуступчивую Зарю – 2:2, зрелищным было начало матча, три забитых мяча уже к 9-й минуте, эта ничья стала второй в трех играх.

Отдельно отмечу акт, что главный конкурент донецкий Шахтер находится на расстоянии 10 баллов, имея игру в запасе. Несмотря на то, что клуб хорошо идет на внутренней арене, в еврокубках был тотальный провал, на этапе Лиги в Лиги Европы заняли 34-е место из 36 участников.

В Кубке Украины динамовцы уже второго апреля сыграют снова же против Руха. Даже несмотря на статус лидера УПЛ, уровень игры не впечатляет, что проявилось в еврокубковых встречах.

Александр Шовковский не сможет рассчитывать только на Тымчика в предстоящей битве. Киевлян в таком матчей устроит исключительно победа.

Рух

Львовский клуб не может похвастаться особой стабильностью в этом чемпионате, 6 побед, 7 поражений и 8 ничьих. С такими результатами команда расположилась на девятой строчке турнирной таблице. После зимнего перерыва Рух провел четыре матча , потерпев три поражения и раз выиграли.

В последнем туре Рух принимал на своем поле полтавскую Ворсклу, матч проходил при тяжелых погодных условиях, хозяева владели инициативой, больше угрожали воротам соперника, но при этом проиграли, пропустив единственный мяч на 82-й минуте. Запас прочности пока солидный, так как отрыв от опасной зоны составляет целых восемь очков.

Хоть команда сейчас и не в лучшей форме, если оценивать результаты, в плане игры они выглядят не так плохо, иногда просто не везет. В предстоящей битве не сможет помочь партнерам Сапуга.

Личные встречи

Игра первого круга завершилась со счетом 0:0, что можно считать сенсацией, ведь Рух был явным андердогом, но сумел устоять.

Прогноз

Гости в этой встрече считаются фаворитами, Динамо в лучшей форме, претендует на титул, да и состав у столичного клуба сильнее.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: Руха – 12,00, ничья – 5,10, победа Динамо – 1,33. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я жду не самого интересного матча, с минимальным количеством опасных моментов. Гости должны владеть преимуществом, которое еще надо конвертировать в забитые мячи. Вполне приемлемой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
29 марта 2025 -
18:00
Динамо Киев
Тотал меньше 2.5 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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