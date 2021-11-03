Рафаэль Надаль впервые за 17 лет не квалифицировался на Итоговый турнир

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
В Чемпионской гонке экс-лидер мирового рейтинга выбыл за пределы топ-8 за две недели до окончания сезона.
Отметим, что Рафа после Ролан Гаррос практически не играл и закончил сезон досрочно из-за травмы стопы.
Ранее Надаль шесть раз пропускал Итоговый из-за травм, хотя проходил туда по рейтингу.
A RIDICULOUS streak has come to an end 🤯👏— Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021
For the first time since 2004, @RafaelNadal will not finish the season in the Top 8 in the Race for the #NittoATPFinals pic.twitter.com/hFe0LKtUhc
Источник — Sport.ua
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