Рафаэль Надаль впервые за 17 лет не квалифицировался на Итоговый турнир

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на Итоговый турнир ATP.



В Чемпионской гонке экс-лидер мирового рейтинга выбыл за пределы топ-8 за две недели до окончания сезона.



Отметим, что Рафа после Ролан Гаррос практически не играл и закончил сезон досрочно из-за травмы стопы.



Ранее Надаль шесть раз пропускал Итоговый из-за травм, хотя проходил туда по рейтингу.

A RIDICULOUS streak has come to an end 🤯👏



For the first time since 2004, @RafaelNadal will not finish the season in the Top 8 in the Race for the #NittoATPFinals pic.twitter.com/hFe0LKtUhc