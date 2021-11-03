Рафаэль Надаль впервые за 17 лет не квалифицировался на Итоговый турнир

Травма стопы помешала испанцу продлить эту феноменальную серию

  • 03.11.2021 12:10
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Рафаэль Надаль впервые за 17 лет не квалифицировался на Итоговый турнир
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
 
В Чемпионской гонке экс-лидер мирового рейтинга выбыл за пределы топ-8 за две недели до окончания сезона.
 
Отметим, что Рафа после Ролан Гаррос практически не играл и закончил сезон досрочно из-за травмы стопы.
 
Ранее Надаль шесть раз пропускал Итоговый из-за травм, хотя проходил туда по рейтингу. 

Источник — Sport.ua

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