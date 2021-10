Ман Юнайтед впервые проиграл первый тайм в матче АПЛ со счетом 0:4

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» проиграл первый тайм «Ливерпулю» со счетом 0:4.



Отметим, что впервые в истории «красные дьяволы» ушли на перерыв матча АПЛ, уступая с таким крупным счетом.

⚽️ 05': Man Utd 0-1 Liverpool

⚽️ 13': Man Utd 0-2 Liverpool

⚽️ 38': Man Utd 0-3 Liverpool

⚽️ 45+4': Man Utd 0-4 Liverpool



And there is another 45 minutes to play. 😱 pic.twitter.com/pZn9MI6qzX