ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа после разгрома Юнайтед на Олд Траффорд

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде забил пять безответных голов в ворота «Манчестер Юнайтед» (5:0).



У гостей три гола забил Мохамед Салах, по разу отличились Наби Кейта и Диогу Жота. На 60-й минуте игры был удален хавбек МЮ Поль Погба.



«Ливерпуль» вышел на вторую позицию в АПЛ (21 очко), впереди только «Челси» (22 балла).



Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».