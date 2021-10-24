ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа после разгрома Юнайтед на Олд Траффорд

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу в матче с МЮ

  • 24.10.2021 22:47
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ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа после разгрома Юнайтед на Олд Траффорд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде забил пять безответных голов в ворота «Манчестер Юнайтед» (5:0).
 
У гостей три гола забил Мохамед Салах, по разу отличились Наби Кейта и Диогу Жота. На 60-й минуте игры был удален хавбек МЮ Поль Погба.
 
«Ливерпуль» вышел на вторую позицию в АПЛ (21 очко), впереди только «Челси» (22 балла).
 
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Источник — Sport.ua

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