В воскресенье, 24 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.
«Манчестер Юнайтед»
Команда Уле Гуннара Сульшера по итогам прошлого сезона стала вице-чемпионом Англии, пропустив вперед только «Манчестер Сити». В новом чемпионате «красные дьяволы» стартовали не очень успешно, набрав 14 очков в первых восьми турах. Пока клуб занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лондонского «Челси», который единолично лидирует, на 5 баллов.
Однако в последних трех турах чемпионата «Манчестер Юнайтед» набрал лишь одно очко. Подопечные Сульшера проиграли «Астон Вилле» (0:1) и «Лестеру» (2:4), а также сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). Неудачную серию удалось прервать волевой победой над итальянской «Аталантой» (3:2) в Лиге чемпионов.
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв мадридскому «Реалу».
Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали очень неплохо. В восьми турах «Ливерпуль» набрал 18 очков из 24 возможных, разбавив пять побед тремя ничьими. А в Лиге чемпионов «красные» одержали три победы к экватору группового раунда и единолично лидируют, практически обеспечив себе выход в 1/8 финала.
Ориентировочные составы
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Погба, Фред, Гринвуд, Санчо, Фернандеш, Роналду.
«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.
24 октября, воскресенье
|«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
|Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
|Прогноз Sport.ua — 1:1
Денис Шаховец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.