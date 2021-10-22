9-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
24.10.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Центральный поединок 9-го тура АПЛ

  • 22.10.2021 21:52
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед»

 

Команда Уле Гуннара Сульшера по итогам прошлого сезона стала вице-чемпионом Англии, пропустив вперед только «Манчестер Сити». В новом чемпионате «красные дьяволы» стартовали не очень успешно, набрав 14 очков в первых восьми турах. Пока клуб занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лондонского «Челси», который единолично лидирует, на 5 баллов.

Однако в последних трех турах чемпионата «Манчестер Юнайтед» набрал лишь одно очко. Подопечные Сульшера проиграли «Астон Вилле» (0:1) и «Лестеру» (2:4), а также сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). Неудачную серию удалось прервать волевой победой над итальянской «Аталантой» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль»

 

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв мадридскому «Реалу».

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали очень неплохо. В восьми турах «Ливерпуль» набрал 18 очков из 24 возможных, разбавив пять побед тремя ничьими. А в Лиге чемпионов «красные» одержали три победы к экватору группового раунда и единолично лидируют, практически обеспечив себе выход в 1/8 финала.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Погба, Фред, Гринвуд, Санчо, Фернандеш, Роналду.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

24 октября, воскресенье

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 18:30
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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