Ман Юнайтед – Ливерпуль – 0:5. Хет-трик Салаха. Видео голов и обзор матча

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде забил пять безответных голов в ворота «Манчестер Юнайтед» (5:0).
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Наби Кейта (Ливерпуль).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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