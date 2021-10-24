Разгром красных дьяволов. Ливерпуль забил 5 мячей в ворота МЮ

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде забил пять безответных голов в воротв «Манчестер Юнайтед» (5:0).

У гостей три гола забил Мохамед Салах, по разу отличились Наби Кейта и Диогу Жота. На 60-й минуте игры был удален хавбек «МЮ» Поль Погба.

«Ливерпуль» вышел на вторую позицию в АПЛ (21 очко), впереди только «Челси» (22 балла).

АПЛ. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:5

Голы: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50.

Удаление: Погба (МЮ), 60.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 63), Мактоминай, Криштиану Роналду, Рэшфорд (Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Конате, Милнер (Джонс, 27), Дж.Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Роберто Фирмино (Мане, 76), Салах, Диогу Жота.

Предупреждения: Шоу, 41. Фред, 45+2. Криштиану Роналду, 45+3. Бруну Фернандеш, 46. Магуайр, 55. Ван-Биссака, 86.

Судья: Тэйлор (Англия).

24 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».