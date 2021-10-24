9-й тур
Ман Юнайтед
0 : 5
Ливерпуль
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Разгром красных дьяволов. Ливерпуль забил 5 мячей в ворота МЮ

Хет-трик в матче АПЛ оформил Мохамед Салах

  • 24.10.2021 20:30
  • 2716 просмотров
  • 12 комментариев
Разгром красных дьяволов. Ливерпуль забил 5 мячей в ворота МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде забил пять безответных голов в воротв «Манчестер Юнайтед» (5:0).

У гостей три гола забил Мохамед Салах, по разу отличились Наби Кейта и Диогу Жота. На 60-й минуте игры был удален хавбек «МЮ» Поль Погба.

«Ливерпуль» вышел на вторую позицию в АПЛ (21 очко), впереди только «Челси» (22 балла).

АПЛ. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:5

Голы: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50.

Удаление: Погба (МЮ), 60.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 63), Мактоминай, Криштиану Роналду, Рэшфорд (Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Конате, Милнер (Джонс, 27), Дж.Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Роберто Фирмино (Мане, 76), Салах, Диогу Жота.

Предупреждения: Шоу, 41. Фред, 45+2. Криштиану Роналду, 45+3. Бруну Фернандеш, 46. Магуайр, 55. Ван-Биссака, 86.

Судья: Тэйлор (Англия).

24 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Brian
    online
    Brian, 24.10.2021 20:35 (изменен)
    +8
    Это катастрофа....Вот наглядный пример того где тренер это 80% успеха команды. Клопп очередной раз показал свой уровень. Жаль что на величайшем клубе проводяться тренерские эксперименты.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 24.10.2021 20:37
    +5
    Ожидали дуэли Роналду - Салах, а получился погром египетский.
    Много крови ушло на Аталанту.
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    Алексей Ильин
    Алексей Ильин, 24.10.2021 20:31
    +4
    Манчестерский физрук должен подать в отставку, вообще нет структуры у МЮ, Ливерпуль - машина!
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    andre_lui
    andre_lui, 24.10.2021 21:04
    +1
    Brian, 24.10.2021 20:35
    Это катастрофа....Вот наглядный пример того где тренер это 80% успеха команды. Клопп очередной раз показал свой уровень. Жаль что на величайшем клубе проводяться тренерские эксперименты.
    В прошлом году Ливер отдыхал! Наши б уже уволили тренера. Но даже не смотря на этот матч, посмотрим кто будет выше в конце сезона. Тотенхем в прлшлом году тут покуражился 1-6, но был намного ниже МЮ в итоге. АПЛ сейчас такая, что кто угодно может кого угодно. Расслабляться нельзя
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    Andy_P
    Andy_P, 24.10.2021 21:04
    +1
    Brian, 24.10.2021 20:45
    Великий сэр Алекс вертел Ливерпуль, Челси и прочую английскую дроч как хотел и когда хотел. А сейчас млять победы над этими клубами уже большой успех....Как же это прискорбно
    Здаётся мне, что тогда, что сейчас - "вертит" бабло. Посмотрим на финиш сезона.
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    bzzzzzz
    online
    bzzzzzz, 24.10.2021 21:00
    +1
    жалко Роналду. должен на закате карьеры мучаться в этом болоте. мю с текущей игрой явно не заслуживает его.
    Ссылка
    Brian
    online
    Brian, 24.10.2021 20:42
    +1
    ~@~, 24.10.2021 20:39
    У них это уже более 120 лет по синусоиде. Дерби... Но МЮ впереди 82-70.)
    Всё чего достиг с Манчестером сэр Алекс сегодня благополучно и цинично просираеться. Больно на это смотреть.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 24.10.2021 20:39
    +1
    Алексей Ильин, 24.10.2021 20:31
    Манчестерский физрук должен подать в отставку, вообще нет структуры у МЮ, Ливерпуль - машина!
    У них это уже более 120 лет по синусоиде. Дерби... Но МЮ впереди 82-70.)
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 24.10.2021 20:31
    +1
    Ссылка
    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 24.10.2021 20:52
    -1
    Погба тварь
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.10.2021 20:51
    -2
    Может сэр Алекс вернется в МЮ ? А когда если не сейчас когда его творение вернулся в состав красных ?
    Ссылка
    Brian
    online
    Brian, 24.10.2021 20:45
    -2
    Великий сэр Алекс вертел Ливерпуль, Челси и прочую английскую дроч как хотел и когда хотел. А сейчас млять победы над этими клубами уже большой успех....Как же это прискорбно
    Ссылка
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