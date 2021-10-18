Украинская Первая лига. 14-й тур.

«Агробизнес» – «Металлист» - 2:1



Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мызюк, 11

Думанюк, 2, Черненко, 33

«Агробизнес»: Мозиль – Бойчук, Курило, Карась, Юхимович, И. Когут – Вербный, Думанюк – Черненко, Синица, Груша.

Запасные: Задерейко, Артым, Емаев, Нагорный, Гудзинский, Семенюк, Захаркив, Петров, Семенец.

«Металлист»: Рыбка – Горбунов, Порох, Мызюк, Романюк – Танковский, Сарапий – Матурин-Харрис, Демченко, Танчик – Пейшоту.

Запасные: Каневцев, Подлепенец, Поступаленко, Фомин, Федорив, Раскос Валенсия, Балули, Банада.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Юность» (Волочиск).



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37 мин. Мозиль перехватил прострел Горбунова с левого фланга, на который имел возможность выбежать Демченко.



35 мин. Харрис атаковал накладкой со спины Думанюка у чужой штрафной, однако арбитр решил его простить.



33 мин. Черненко получил желтую за фол против Сарапия на чужой половине.



31 мин. Вербный на угловой вынес мяч, после прострела Харриса с левого фланга.



30 мин. Много играют в верховой мяч команды, поэтому акцентов во владении нет ни от одной из них.



28 мин. Не может зацепиться за контроль мяча на чужой половине харьковская команда.



26 мин. МОМЕНТ! Рыбка из-под правой штанги выловил мяч, после удара издали с левого фланга от Вербного, но до этого арбитр увидел оффсайд.



24 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Подача с правого фланга от Черненко пошла на дальнюю штангу, где Бойчук в падении головой вколотил мяч под перекладину!



23 мин. Рыбка забрал прострел Когута с правого фланга к вратарской.



21 мин. Танчик упустил мяч за боковую при попытке пробросить его себе на ход мимо соперника.



19 мин. За прострел Бойчука с левого фланга цеплялся в центре Черненко, но нормально пробить по воротам ему так и не дали.



17 мин. Груша сбрасывал мяч на партнера на правый фланг атаки, однако тот не сумел удержать его в пределах поля.



15 мин. Фол от Танковского против Черненко на левом фланге атаки.



13 мин. К центру поля переместилась игра. Газон сегодня тяжелый, поэтому так оно и будет в большей части матча.



11 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мызюк вылетел на дальнюю штангу замыкать подачу с углового на правом фланге, зацепился за мяч между трех соперников, после чего расстрелял ворота!



11 мин. МОМЕНТ! Горбунов подал со штрафного на левом фланге, после чего головой пробивал Мызюк, однако Мозиль парировал из-под перекладины.



9 мин. Горбунов упустил мяч за боковую во время прохода по левому флангу.



7 мин. Синицу загнал в оффсайд пас на правый фланг атаки.



5 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Через длинный пас к чужой штрафной вышел в атаку Агробизнес, после чего на Черненко был сброшен мяч в правый фланг, тот уложил на газон Пороха, и пробил мимо Рыбки!



4 мин. Заброс на ход Харрису по левому флангу атаки был слишком сильным.



2 мин. Думанюк получил желтую за срыв выхода Танковского в контратаку через центр поля.



1 мин. Фол против Синицы на левом фланге обороны от Сарапия.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 18-го октября, состоится поединок 14-го тура Украинской Первой лиги, в котором сразятся волочиский «Агробизнес» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Волочиске, на поле стадиона «Юность», начало в 15:15.

Новичок Первой лиги образца текущего сезона, по всей видимости, хочет сходу оставить у себя за спиной этот дивизион, и уже в следующем футбольном году играть в УПЛ. Во всяком случае, иного впечатления игра харьковского «Металлиста» в предыдущих матчах не оставляла, пусть и соперники регулярно обвиняют команду Александра Кучера в неспортивных методах конкуренции. Все эти разговоры лишь добавляют шарма выступлениям харьковского клуба, а в предстоящей игре им придется сыграть против «Агробизнеса» на выезде, который на данный момент является единственной командой дивизиона, которая одержала всего одну победу в текущем розыгрыше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Агробизнес» – «Металлист».