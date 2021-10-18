Первое поражение в сезоне! Металлист неожиданно уступил Агробизнесу

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Украинская Первая лига. 14-й тур.
«Агробизнес» – «Металлист» - 2:1
Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мызюк, 11
Думанюк, 2, Черненко, 33, Юхимович, 73
«Агробизнес»: Мозиль – Бойчук, Курило, Карась, Юхимович, И. Когут – Вербный, Думанюк (Петров, 70) – Черненко (Гудзинский, 90+4), Синица (Емаев, 88), Груша (Нагорный, 86).
«Металлист»: Рыбка – Горбунов, Порох, Мызюк, Романюк (Фомин, 81) – Танковский (Банада, 62), Сарапий – Матурин-Харрис (Балули, 62), Демченко (Подлепенец, 51), Танчик (Риаскос Валенсия, 70) – Пейшоту.
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: «Юность» (Волочиск).
АГРОБИЗНЕС-МЕТАЛЛИСТ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
Александр Снитко, Sport.ua
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