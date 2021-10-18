14-й тур
Агробизнес
2 : 1
Металлист
18.10.2021, FT

Первое поражение в сезоне! Металлист неожиданно уступил Агробизнесу

Один из аутсайдеров Первой лиги сотворил настоящую сенсацию

  • 18.10.2021 17:08
  • 1155 просмотров
  • 7 комментариев
Первое поражение в сезоне! Металлист неожиданно уступил Агробизнесу
© ФК Агробизнес

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Первая лига. 14-й тур.

«Агробизнес» – «Металлист» - 2:1

Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мызюк, 11

 Думанюк, 2, Черненко, 33, Юхимович, 73

«Агробизнес»: Мозиль – Бойчук, Курило, Карась, Юхимович, И. Когут – Вербный, Думанюк (Петров, 70) – Черненко (Гудзинский, 90+4), Синица (Емаев, 88), Груша (Нагорный, 86).

«Металлист»: Рыбка – Горбунов, Порох, Мызюк, Романюк (Фомин, 81) – Танковский (Банада, 62), Сарапий – Матурин-Харрис (Балули, 62), Демченко (Подлепенец, 51), Танчик (Риаскос Валенсия, 70) – Пейшоту.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Юность» (Волочиск).

АГРОБИЗНЕС-МЕТАЛЛИСТ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ua_rem
    online
    ua_rem, 18.10.2021 17:15 (изменен)
    +8
    Агробизнес- молодцы!!! С заслуженной победой! Металлист, без комментариев - они негативные. И пожалуйста, не нужно рассказывать про качество поля, да оно плохое, но для обоих команд одинаковое,. Играть нужно было с первых минут так, как играли последние 10, тогда и результат был бы другим. А так - полностью заслуженное поражение.
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    Умник
    online
    Умник, 18.10.2021 17:10
    +5
    Вот и первая баба Параска пришла к металлу. Честно защитников надо хороших.
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    Alex Wel
    Alex Wel, 18.10.2021 17:13
    +4
    Тренер и защита явно слабоваты.
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    OKs100
    online
    OKs100, 18.10.2021 17:21
    +1
    По стопам Шахтера. Правда это не тот клуб из которого стоит брать пример.
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    Gecik0000
    online
    Gecik0000, 18.10.2021 17:20 (изменен)
    0
    Stardeck84, 18.10.2021 17:11
    Тренируешься на нормальном поле , а потом приезжаешь на огород и пытаешься играть в футбол... Но отскоки непредсказуемы, и ноги за кочки цепляются.... как с этим бороться - хз
    И удаления не было, и пеналя. Сегодня все было против Металлиста.
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    FC Liverpool Best!
    online
    FC Liverpool Best!, 18.10.2021 17:20
    0
    Stardeck84, 18.10.2021 17:11
    Тренируешься на нормальном поле , а потом приезжаешь на огород и пытаешься играть в футбол... Но отскоки непредсказуемы, и ноги за кочки цепляются.... как с этим бороться - хз
    Тренуєшся нормально, а потім приїжджають от такі кондоми де суддя їх тягне за вуха..
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    Stardeck84
    online
    Stardeck84, 18.10.2021 17:11
    -11
    Тренируешься на нормальном поле , а потом приезжаешь на огород и пытаешься играть в футбол... Но отскоки непредсказуемы, и ноги за кочки цепляются.... как с этим бороться - хз
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