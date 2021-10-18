В понедельник, 18 октября, состоялся матч 14-го тура Первой лиги Украины, в котором «Агробизнес» из Волочиска сенсационно обыграл харьковский «Металлист».
Агробизнес – Металлист – 2:1. Большая сенсация
Голы: Руслан Черненко, 5, Игорь Бойчук, 24 – Александр Мизюк, 11.
События матча
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Бойчук (Агробизнес).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
Источник — Sport.ua
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