14-й тур
Агробизнес
2 : 1
Металлист
18.10.2021, FT

Агробизнес – Металлист – 2:1. Большая сенсация. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Первой лиги

  • 18.10.2021 20:35
  • 744 просмотра
  • 2 комментария
Агробизнес – Металлист – 2:1. Большая сенсация. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист

В понедельник, 18 октября, состоялся матч 14-го тура Первой лиги Украины, в котором «Агробизнес» из Волочиска сенсационно обыграл харьковский «Металлист».

Агробизнес – Металлист – 2:1. Большая сенсация

Голы: Руслан Черненко, 5, Игорь Бойчук, 24 – Александр Мизюк, 11.

Видео голов и обзор матча на YouTube

События матча
24' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Бойчук (Агробизнес).
11' ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).
5' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 18.10.2021 21:32
    0
    Владимир Копяк, 18.10.2021 20:50
    По непроверенной информации, гонец с бабками для бригады арбитров от Ярославского, пропал по дороге на стадион
    Сострил? Ну посмейся
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 18.10.2021 20:50
    -1
    По непроверенной информации, гонец с бабками для бригады арбитров от Ярославского, пропал по дороге на стадион
    Ссылка
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