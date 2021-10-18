Александр КУЧЕР: «Металлист не может пропускать такие голы»

Команда потерпела первое поражение в сезоне

  • 18.10.2021 19:11
  • 1045 просмотров
  • 3 комментария
Александр КУЧЕР: «Металлист не может пропускать такие голы»
© metalist.ua

Наставник «Металлиста» Александр Кучер оценил поражение 1:2 в матче Первой лиги против «Агробизнеса». Команда впервые проиграла в нынешнем сезоне.

— Первое поражение «Металлиста» в сезоне. Прокомментируйте, пожалуйста, матч. Почему не удалось воплотить задуманное и отчего такой результат?
— Не выиграли — это и не получилось у нас. В начале игры потеряли концентрацию. Мы не вправе пропускать такие голы, когда вратарь отдает результативную передачу и все время создает опасность у наших ворот. Он игрок матча сегодня — вратарь соперника. Что-то создавать по такому полю было тяжело. Конечно, хотели, старались, но не получилось. В конце могли забить, но оборона сыграла свое: окопались в штрафной площадке и не давали ничего создать.

— Была ли какая-то недооценка команды из низа турнирной таблицы? Возможно, дело в психологии?
— Нет, мы готовились к этой игре, объясняли ребятам, что команда, находящаяся внизу турнирной таблицы, не соответствует своему месту. Хорошая команда, много квалифицированных игроков, в прошлом сезоне они удачно играли, показывали успешные результаты. Наверное, надеялись даже на выход в Премьер-лигу, но что-то у них не получилось. Мы концентрацию потеряли в начале игры, получили ненужный гол, и он уже все сломал.

Несмотря на поражение, «Металлист» продолжает уверенно лидировать.

Источник — ФК Металлист

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 18.10.2021 19:22
    +3
    Кучер,а просто сказать,что отрыв большой стал,все стояли на поле и я состав поставил тупой,думал одной ногой обыграть предпоследнюю команду,Слабо???
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    Olgierd
    online
    Olgierd, 18.10.2021 19:21
    +3
    Интересно будет увидеть изменения в стартовом составе на следующую игру Металлиста.
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    ua_rem
    online
    ua_rem, 18.10.2021 19:59
    0
    syrkis-shybkis, 18.10.2021 19:22
    Кучер,а просто сказать,что отрыв большой стал,все стояли на поле и я состав поставил тупой,думал одной ногой обыграть предпоследнюю команду,Слабо???
    Солидарен со всем сказанным, ещё добавлю слова главного тренера, цитирую ".... Мы концентрацию потеряли в начале игры, получили ненужный гол, и он уже все сломал.". Если гол на 5 минуте ( всего-навсего !) ломает всю игру команды - лидера турнира, укомплектованной составом легионеров лучше всех в первой лиге (!), и это приводит к поражению в итоге , то наверное тут проблема вовсе не в "потере концентрации". Не ожидал такого "объяснения" от Кучера....
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