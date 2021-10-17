14-й тур
Агробизнес
0 : 0
Металлист
18.10.2021 15:15

Агробизнес – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Первой лиги

  • 17.10.2021 23:01
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Агробизнес – Металлист. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист

В понедельник, 18-го октября, состоится поединок 14-го тура Украинской Первой лиги, в котором сразятся волочиский «Агробизнес» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Волочиске, на поле стадиона «Юность», начало в 15:15.

Новичок Первой лиги образца текущего сезона, по всей видимости, хочет сходу оставить у себя за спиной этот дивизион, и уже в следующем футбольном году играть в УПЛ. Во всяком случае, иного впечатления игра харьковского «Металлиста» в предыдущих матчах не оставляла, пусть и соперники регулярно обвиняют команду Александра Кучера в неспортивных методах конкуренции. Все эти разговоры лишь добавляют шарма выступлениям харьковского клуба, а в предстоящей игре им придется сыграть против «Агробизнеса» на выезде, который на данный момент является единственной командой дивизиона, которая одержала всего одну победу в текущем розыгрыше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Агробизнес» – «Металлист».

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Александр Снитко, Sport.ua

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