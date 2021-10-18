Металлист проиграл, но все равно уверенно лидирует в Первой лиге

В последнем матче 14-го тура Первой лиги «Металлист» проиграл «Агробизнесу» со счетом 1:2, потерпев первое поражение в текущем сезоне.

Несмотря на неудачу, харьковская команда с 35 очками уверенно лидирует в чемпионате, опережая «Кривбасс» на 7 очков.

Шанс сократить отставание от лидеров имел «Альянс», но команда проиграла «Ужгороду» и осталась на третьей позиции с 26 пунктами.

Топ-5 замыкают «Оболонь» и «Прикарпатье».