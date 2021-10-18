Металлист проиграл, но все равно уверенно лидирует в Первой лиге

Харьковская команда опережает «Кривбасс»

  • 18.10.2021 18:27
  • 405 просмотров
  • 2 комментария
Металлист проиграл, но все равно уверенно лидирует в Первой лиге
© metalist.ua

В последнем матче 14-го тура Первой лиги «Металлист» проиграл «Агробизнесу» со счетом 1:2, потерпев первое поражение в текущем сезоне.

Несмотря на неудачу, харьковская команда с 35 очками уверенно лидирует в чемпионате, опережая «Кривбасс» на 7 очков.

Шанс сократить отставание от лидеров имел «Альянс», но команда проиграла «Ужгороду» и осталась на третьей позиции с 26 пунктами.

Топ-5 замыкают «Оболонь» и «Прикарпатье».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Вячеслав Федак
    online
    Вячеслав Федак, 18.10.2021 18:49
    -1
    Александр Жаирс, 18.10.2021 18:34
    Совсем харьковчане обнаглели,зажали деньги,думали без помощи судьи обыграть одного из аутсайдеров. Не тут то было,не подмажешь,не въедешь в УПЛ.Теперь будет наука.
    Не в себе?Зелёнка в аптеке.Хотя в вашем случае полезнее будет промедол с пургеном)))
    Ссылка
    Александр Жаирс
    online
    Александр Жаирс, 18.10.2021 18:34
    -4
    Совсем харьковчане обнаглели,зажали деньги,думали без помощи судьи обыграть одного из аутсайдеров. Не тут то было,не подмажешь,не въедешь в УПЛ.Теперь будет наука.
    Ссылка
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