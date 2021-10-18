Металлист проиграл, но все равно уверенно лидирует в Первой лиге

В последнем матче 14-го тура Первой лиги «Металлист» проиграл «Агробизнесу» со счетом 1:2, потерпев первое поражение в текущем сезоне.
Несмотря на неудачу, харьковская команда с 35 очками уверенно лидирует в чемпионате, опережая «Кривбасс» на 7 очков.
Шанс сократить отставание от лидеров имел «Альянс», но команда проиграла «Ужгороду» и осталась на третьей позиции с 26 пунктами.
Топ-5 замыкают «Оболонь» и «Прикарпатье».
Источник — Sport.ua
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