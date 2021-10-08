Трофей Льва Яшина. Названы претенденты на звание лучшего вратаря года

10 претендентов на награду

  • 08.10.2021 19:13
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Трофей Льва Яшина. Названы претенденты на звание лучшего вратаря года
© twitter.com/francefootball

Издание France Football объявило претендентов на Трофей Льва Яшина. Эту награду вручат лучшему вратарю 2021 года.

На награду претендуют Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ, Италия), Эдерсон (Манчестер Сити, Бразилия), Каспер Шмейхель (Лестер, Дания), Эдуар Менди (Челси, Сенегал), Тибо Куртуа (Реал, Бельгия), Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Аргентина), Мануэль Нойер (Бавария, Германия), Ян Облак (Бавария, Словения), Самир Ханданович (Интер, Словения).

В 2019 году трофей выиграл вратарь «Ливерпуля» Алиссон.

Вручение награды состоится 29 ноября.
 

Источник — France Football

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