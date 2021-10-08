Трофей Льва Яшина. Названы претенденты на звание лучшего вратаря года

Издание France Football объявило претендентов на Трофей Льва Яшина. Эту награду вручат лучшему вратарю 2021 года.
На награду претендуют Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ, Италия), Эдерсон (Манчестер Сити, Бразилия), Каспер Шмейхель (Лестер, Дания), Эдуар Менди (Челси, Сенегал), Тибо Куртуа (Реал, Бельгия), Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Аргентина), Мануэль Нойер (Бавария, Германия), Ян Облак (Бавария, Словения), Самир Ханданович (Интер, Словения).
В 2019 году трофей выиграл вратарь «Ливерпуля» Алиссон.
Вручение награды состоится 29 ноября.
Here are the last nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine— France Football (@francefootball) October 8, 2021
🇨🇷 Keylor Navas
🇦🇷 Emiliano Martinez
🇩🇪 Manuel Neuer
🇸🇮 Jan Oblak
🇸🇮 Samir Handanovic#ballondor pic.twitter.com/rys6ANVDRA
Источник — France Football
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