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  4. Источник: клуб УПЛ попрощался с главным тренером. Ждут экс-игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 11:33 |
1086
0

Источник: клуб УПЛ попрощался с главным тренером. Ждут экс-игрока Шахтера

Александр Кучер возглавит одесский «Черноморец»

22 марта 2025, 11:33 |
1086
0
Источник: клуб УПЛ попрощался с главным тренером. Ждут экс-игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич покинет свою должность в ближайшее время – руководство клуба проинформировало наставника о своем решении.

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что специалист узнал о прекращении сотрудничества с клубом Украинской Премьер-лиги. Новым главным тренером одесского коллектива станет бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Кучер.

«Черноморец» набрал 15 баллов и продолжает борьбу за выживание. Клуб занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице. 30 марта одесский коллектив сыграет против львовских «Карпат» в матче 22-го тура.

Александр Кучер выступал за многие украинский клубы, в том числе за донецкие «Шахтер», «Металлург», харьковский «Металлист. Провел 57 матчей в футболке национальной сборной Украины. Завершил профессиональную карьеру игрока в 2020 году. В качестве тренера возглавлял «Металлист» и «Днепр-1»».

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Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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