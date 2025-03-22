Источник: клуб УПЛ попрощался с главным тренером. Ждут экс-игрока Шахтера

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич покинет свою должность в ближайшее время – руководство клуба проинформировало наставника о своем решении.

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что специалист узнал о прекращении сотрудничества с клубом Украинской Премьер-лиги. Новым главным тренером одесского коллектива станет бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Кучер.

«Черноморец» набрал 15 баллов и продолжает борьбу за выживание. Клуб занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице. 30 марта одесский коллектив сыграет против львовских «Карпат» в матче 22-го тура.

Александр Кучер выступал за многие украинский клубы, в том числе за донецкие «Шахтер», «Металлург», харьковский «Металлист. Провел 57 матчей в футболке национальной сборной Украины. Завершил профессиональную карьеру игрока в 2020 году. В качестве тренера возглавлял «Металлист» и «Днепр-1»».