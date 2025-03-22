Сергей НАГОРНЯК: «Соперник показал нам, какая интенсивность в Премьер-лиге»
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк подвел итог спарринга с «Александрией»
«Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части сезона. 21 марта матчем с «Александрией» закончился третий этап учебно-тренировочных сборов. Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился впечатлениями о матче и рассказал о дальнейших планах команды.
– Сергей Николаевич, прежде всего, хочется услышать вашу оценку спарринга против «Александрии».
– То, что мы проиграли, не учитываю. Я остался очень доволен содержанием игры. Чем больше игр с такими соперниками, тем быстрее будем прогрессировать. «Александрия» входит в топ-3 команд чемпионата Украины и соперник показал нам, какая интенсивность в Премьер-лиге. В начале матча мы много ошибались, потому что не могли выдержать такую интенсивность. Затем, когда подстроились, выровняли игру. Могли проиграть 2:0, но могли и вничью сыграть. Но результат не главное. Радует, что ребята выдержали этот экзамен, эту нагрузку.
– Если смотреть на третий этап подготовки, то каким он выдался для команды?
– Этот сбор был самым длинным, я видел, что ребятам морально тяжело. Но они выдержали и увидели, над чем еще предстоит работать. И очень доволен именно последними двумя спаррингами, в которых мы сыграли с командами Премьер-лиги.
– И это при том, что эти два матча «Эпицентр» проиграл?
– Да, мы уступили. Но я доволен этими матчами. Видим, над чем надо еще работать.
– Так работа над ошибками уже будет происходить на заключительной стадии подготовки?
– Мы дали команде несколько дней выходных и уже с понедельника 24 марта собираемся на базе в Дунаевцах, где начнем новый этап. Впереди у нас еще есть спарринг с «Агробизнесом» 28 марта, после которого уже будем непосредственно готовиться к матчу против «ЮКСА». Так что понемногу, так сказать, входим в чемпионат.
– Эксперименты с составом уже позади?
– У нас есть понимание, кто может сыграть в первом официальном матче 2025 года, но окончательное решение еще рано делать. Есть еще спарринг с «Агробизнесом», в котором еще будем пробовать разные варианты. Ведь у нас пока есть один нападающий, пропускающий матч с «ЮКСА». А Иван Демиденко еще залечивает травму. Потому будем еще думать, как решить эту проблему. Варианты есть, время тоже еще есть.
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