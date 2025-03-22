Легенда Шахтера дал совет Анчелотти после матча Украина – Бельгия

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил игру Андрея Лунина в матче против Бельгии, заговорив о конкуренции украинского голкипера с Тибо Куртуа в мадридском Реале.

– И как вам игра Андрея Лунина?

– Лунин в этом матче был уверен в себе. Да, каких-то сейвов нереальных, возможно, не было. Но с теми ударами, которые наносила команда соперника, он справлялся. И эта уверенность переносилась уже нашим игрокам. Лунин свою борьбу выиграл. Он утер нос Куртуа (смеется). Теперь пусть Анчелотти думает. Конечно, через два дня будет ответный поединок. Мы посмотрим, как будут развиваться события в поле. Но для Анчелотти это почва для размышления.

- Реально ли вы думаете, что Анчелотти задумается о том, чтобы больше времени давать Лунину?

- Конечно, в этом матче Лунин хотел доказать. И молодец, что у него это вышло. В первую очередь Андрей не доказывал, что он лучше Куртуа. Я думаю, прежде всего Лунин доказывал, что он лучший в нашей сборной. Ему нужно было полностью уделить себя команде.

Ранее стали известны детали разговора Андрея Лунина и Тибо Куртуа после матча Лиги наций