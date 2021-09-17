Форвард Баварии Коман перенес операцию на сердце

Французский футболист вернется через две недели

  • 17.09.2021 15:00
  • 676 просмотров
  • 0 комментариев
Форвард Баварии Коман перенес операцию на сердце
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце. Об этом сообщил главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

«Кингсли Коман вчера перенес операцию. У него было небольшие проблемы с учащенным сердцебиением, небольшое нарушение ритма. Иногда на короткое время у него были проблемы с дыханием. 

Во вторник он снова будет заниматься кардио-тренировкой, а затем мы посмотрим, как долго он будет отсутствовать. Это займет не больше полутора-двух недель. К тому времени он сможет вернуться к тренировкам в общей группе», — сказал Нагельсман.

В этом сезоне Коман сыграл четыре матча за «Баварию», голов не забивал.

Ранее «Бавария» продлила контракт с Леоном Горецкой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Germany

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности