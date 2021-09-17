Форвард Баварии Коман перенес операцию на сердце

Вингер «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце. Об этом сообщил главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

«Кингсли Коман вчера перенес операцию. У него было небольшие проблемы с учащенным сердцебиением, небольшое нарушение ритма. Иногда на короткое время у него были проблемы с дыханием.

Во вторник он снова будет заниматься кардио-тренировкой, а затем мы посмотрим, как долго он будет отсутствовать. Это займет не больше полутора-двух недель. К тому времени он сможет вернуться к тренировкам в общей группе», — сказал Нагельсман.

В этом сезоне Коман сыграл четыре матча за «Баварию», голов не забивал.

Ранее «Бавария» продлила контракт с Леоном Горецкой.