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Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
10.05.2024 18:00 – FT 0 : 0
Дамак
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Саудовская Аравия
11 мая 2024, 05:45 | Обновлено 11 мая 2024, 06:28
145
0

Нет Бензема – не идет игра. Аль-Иттихад дома пропустил 5 мячей

10 мая состоялись три матча 31-го тура Саудовской Аравии

11 мая 2024, 05:45 | Обновлено 11 мая 2024, 06:28
145
0
Нет Бензема – не идет игра. Аль-Иттихад дома пропустил 5 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте и Джорджиньо Вейналдум

10 мая состоялись три матча 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад дома пропустил 5 мячей от клуба Аль-Иттифак (0:5). Хет-трик оформил Карл Токо-Экамби.

У хозяев поля не играл травмированный француз Карим Бензема.

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (86 очка), Аль-Наср (77), Аль-Ахли (55), Аль-Таавун (52), Аль-Иттихад (50).

Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур, 10 мая

Аль-Иттихад – Аль-Иттифак – 0:5

Голы: Фофана, 5, Дембеле, 31 (пен), Токо-Экамби, 35, 39, 55

Аль-Халидж – Аль-Вахда – 1:2

Голы: Шериф, 66 – Игало, 27, 82 (пен)

Абха – Дамак – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 30 28 2 0 91 - 19 86
2 Аль-Наср Эр-Рияд 31 25 2 4 93 - 37 77
3 Аль-Ахли Джидда 30 16 7 7 59 - 33 55
4 Аль-Таавун 31 14 10 7 48 - 34 52
5 Аль-Иттихад 31 15 5 11 56 - 48 50
6 Аль-Иттифак 31 11 11 9 41 - 32 44
7 Аль-Фейха 31 11 9 11 42 - 49 42
8 Аль-Фатех 31 11 9 11 52 - 48 42
9 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 11 8 11 41 - 36 41
10 Дамак 31 10 9 12 41 - 39 39
11 Аль-Халидж 31 9 9 13 33 - 42 36
12 Аль-Вахда Мекка 31 10 5 16 43 - 56 35
13 Аль-Раед 30 8 7 15 38 - 47 31
14 Аль-Рияд 31 7 9 15 28 - 53 30
15 Абха 31 8 5 18 34 - 79 29
16 Аль-Ахдуд 31 8 4 19 29 - 50 28
17 Аль-Таи 30 7 6 17 29 - 57 27
18 Аль-Хазм 30 3 11 16 29 - 68 20
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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