Нет Бензема – не идет игра. Аль-Иттихад дома пропустил 5 мячей
10 мая состоялись три матча 31-го тура Саудовской Аравии
10 мая состоялись три матча 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад дома пропустил 5 мячей от клуба Аль-Иттифак (0:5). Хет-трик оформил Карл Токо-Экамби.
У хозяев поля не играл травмированный француз Карим Бензема.
В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (86 очка), Аль-Наср (77), Аль-Ахли (55), Аль-Таавун (52), Аль-Иттихад (50).
Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур, 10 мая
Аль-Иттихад – Аль-Иттифак – 0:5
Голы: Фофана, 5, Дембеле, 31 (пен), Токо-Экамби, 35, 39, 55
Аль-Халидж – Аль-Вахда – 1:2
Голы: Шериф, 66 – Игало, 27, 82 (пен)
Абха – Дамак – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|30
|28
|2
|0
|91 - 19
|86
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|31
|25
|2
|4
|93 - 37
|77
|3
|Аль-Ахли Джидда
|30
|16
|7
|7
|59 - 33
|55
|4
|Аль-Таавун
|31
|14
|10
|7
|48 - 34
|52
|5
|Аль-Иттихад
|31
|15
|5
|11
|56 - 48
|50
|6
|Аль-Иттифак
|31
|11
|11
|9
|41 - 32
|44
|7
|Аль-Фейха
|31
|11
|9
|11
|42 - 49
|42
|8
|Аль-Фатех
|31
|11
|9
|11
|52 - 48
|42
|9
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|30
|11
|8
|11
|41 - 36
|41
|10
|Дамак
|31
|10
|9
|12
|41 - 39
|39
|11
|Аль-Халидж
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|12
|Аль-Вахда Мекка
|31
|10
|5
|16
|43 - 56
|35
|13
|Аль-Раед
|30
|8
|7
|15
|38 - 47
|31
|14
|Аль-Рияд
|31
|7
|9
|15
|28 - 53
|30
|15
|Абха
|31
|8
|5
|18
|34 - 79
|29
|16
|Аль-Ахдуд
|31
|8
|4
|19
|29 - 50
|28
|17
|Аль-Таи
|30
|7
|6
|17
|29 - 57
|27
|18
|Аль-Хазм
|30
|3
|11
|16
|29 - 68
|20
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