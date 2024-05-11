ВИДЕО. Сеск Фабрегас вывел свою команду в Серию A

В матче последнего 38-го тура Серии B «Комо» сыграл вничью с «Козенцой» (1:1) и получил путевку в Серию A.

Команду «Комо» тренирует знаменитый экс-хавбек сборной Испании Сеск Фабрегас.

Комо занял 2-е место в турнирной таблице после «Пармы» (76 очков), ставшей победителем турнира. Обе команды повысились в классе.

Третья путевка будет определена в переходном плей-офф.

В 1/4 финала сыграют команды, занявшие 5–8 места: «Катанздаро» [5] – «Брешия» [8]. «Палермо» [6] – «Сампдория» [7].

А вот «Венеция» [3] и «Кремонезе» [4] стартуют со стадии 1/2 финала.

Плей-офф Серии B

Серия B. 38-й тур, 10 мая

Асколи – Пиза – 2:1

Бари – Брешия – 2:0

Зюдтироль – Палермо – 0:1

Катандзаро – Сампдория – 1:3

Комо – Козенца – 1:1

Кремонезе – Читтаделла – 3:0

Лекко – Модена – 2:3

Реджана – Парма – 1:1

Специя – Венеция – 2:1

Феральписало – Тернана – 0:1

Итоговая турнирная таблица

Видеообзор матча: Комо – Козенца – 1:1