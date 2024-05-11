ВИДЕО. Сеск Фабрегас вывел свою команду в Серию A
Комо следом за Пармой повышается в классе в чемпионате Италии
В матче последнего 38-го тура Серии B «Комо» сыграл вничью с «Козенцой» (1:1) и получил путевку в Серию A.
Команду «Комо» тренирует знаменитый экс-хавбек сборной Испании Сеск Фабрегас.
Комо занял 2-е место в турнирной таблице после «Пармы» (76 очков), ставшей победителем турнира. Обе команды повысились в классе.
Третья путевка будет определена в переходном плей-офф.
В 1/4 финала сыграют команды, занявшие 5–8 места: «Катанздаро» [5] – «Брешия» [8]. «Палермо» [6] – «Сампдория» [7].
А вот «Венеция» [3] и «Кремонезе» [4] стартуют со стадии 1/2 финала.
Плей-офф Серии B
Серия B. 38-й тур, 10 мая
- Асколи – Пиза – 2:1
- Бари – Брешия – 2:0
- Зюдтироль – Палермо – 0:1
- Катандзаро – Сампдория – 1:3
- Комо – Козенца – 1:1
- Кремонезе – Читтаделла – 3:0
- Лекко – Модена – 2:3
- Реджана – Парма – 1:1
- Специя – Венеция – 2:1
- Феральписало – Тернана – 0:1
Итоговая турнирная таблица
Видеообзор матча: Комо – Козенца – 1:1
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