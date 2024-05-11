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Италия
11 мая 2024, 05:59 | Обновлено 11 мая 2024, 07:16
934
0

ВИДЕО. Сеск Фабрегас вывел свою команду в Серию A

Комо следом за Пармой повышается в классе в чемпионате Италии

11 мая 2024, 05:59 | Обновлено 11 мая 2024, 07:16
934
0
ВИДЕО. Сеск Фабрегас вывел свою команду в Серию A
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

В матче последнего 38-го тура Серии B «Комо» сыграл вничью с «Козенцой» (1:1) и получил путевку в Серию A.

Команду «Комо» тренирует знаменитый экс-хавбек сборной Испании Сеск Фабрегас.

Комо занял 2-е место в турнирной таблице после «Пармы» (76 очков), ставшей победителем турнира. Обе команды повысились в классе.

Третья путевка будет определена в переходном плей-офф.

В 1/4 финала сыграют команды, занявшие 5–8 места: «Катанздаро» [5] – «Брешия» [8]. «Палермо» [6] – «Сампдория» [7].

А вот «Венеция» [3] и «Кремонезе» [4] стартуют со стадии 1/2 финала.

Плей-офф Серии B

Серия B. 38-й тур, 10 мая

  • Асколи – Пиза – 2:1
  • Бари – Брешия – 2:0
  • Зюдтироль – Палермо – 0:1
  • Катандзаро – Сампдория – 1:3
  • Комо – Козенца – 1:1
  • Кремонезе – Читтаделла – 3:0
  • Лекко – Модена – 2:3
  • Реджана – Парма – 1:1
  • Специя – Венеция – 2:1
  • Феральписало – Тернана – 0:1

Итоговая турнирная таблица

Видеообзор матча: Комо – Козенца – 1:1

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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