ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Горецкой

Полузащитник надолго останется в Мюнхене

  • 16.09.2021 10:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Горецкой
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Леоном Горецкой.

Футболист поставил подпись под пятилетним соглашением.

Напомним, Горецка перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году. С тех пор он вместе с командой трижды становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок страны, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и чемпионате мира среди клубов. В 118 матчах за команду он забил 25 голов.

Ранее сообщалось, что Горецку хотят подписать «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sport.ua

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