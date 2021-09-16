ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Горецкой

«Бавария» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Леоном Горецкой.

Футболист поставил подпись под пятилетним соглашением.

Напомним, Горецка перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году. С тех пор он вместе с командой трижды становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок страны, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и чемпионате мира среди клубов. В 118 матчах за команду он забил 25 голов.

Ранее сообщалось, что Горецку хотят подписать «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».