Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед хотят бесплатно подписать Горецку

Следующим летом хавбек «Баварии» может стать свободным агентом

  • 21.07.2021 09:18
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Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед хотят бесплатно подписать Горецку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Испанские «Реал» и «Барселона», а также английский «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за ситуацией с хавбеком немецкой «Баварии» Леоном Горецкой.

Следующим летом у 26-летнего игрока истекает контракт с мюнхенским клубом. Переговоры о продлении пока не увенчались успехом, поэтому вышеназванные клубы постараются заполучить хавбека через год как свободного агента.

В прошлом сезоне Леон провел 32 матча на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готовит 80 миллионов на героя Евро-2020.

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Источник — Bild

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