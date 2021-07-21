Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед хотят бесплатно подписать Горецку

Испанские «Реал» и «Барселона», а также английский «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за ситуацией с хавбеком немецкой «Баварии» Леоном Горецкой.

Следующим летом у 26-летнего игрока истекает контракт с мюнхенским клубом. Переговоры о продлении пока не увенчались успехом, поэтому вышеназванные клубы постараются заполучить хавбека через год как свободного агента.

В прошлом сезоне Леон провел 32 матча на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готовит 80 миллионов на героя Евро-2020.