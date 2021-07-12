Бавария готовит 80 миллионов на героя Евро-2020

Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Германии

  • 12.07.2021 19:42
  • 2197 просмотров
  • 3 комментария
Бавария готовит 80 миллионов на героя Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

«Бавария» заинтересовалась форвардом «Ювентуса» и свежеиспеченным чемпионом Европы в составе сборной Италии Федерико Кьезой.

Чемпионы Германии дают за одного из героев Евро-2020 80 миллионов евро. «Бавария» надеется, что такая сумма убедит «Ювентус» отпустить игрока.

В прошлом сезоне на счету Кьезы 15 голов и 11 ассистов в 46 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. На Евро-2020 на его счету 2 гола в 7 матчах. Финальный матч против Англии Кьеза завершил досрочно из-за травмы.

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Источник — Calciomercato

(6 голосов)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.07.2021 20:19
    +1
    Не думаю что Юве пойдет на то чтоб потерять такого игрока, пускай даже в перспективе.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 12.07.2021 20:11
    0
    Мля а цыганкова кто будет покупать с шапарой?
    Ссылка
    svetlog
    online
      svetlog, 12.07.2021 19:57
    +3
    Судя по всему, сын должен превзойти отца...
    Хотя и отец был силен...
    Ссылка
    svetlog
    online
      svetlog, 12.07.2021 19:57
    +3
    Судя по всему, сын должен превзойти отца...
    Хотя и отец был силен...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.07.2021 20:19
    +1
    Не думаю что Юве пойдет на то чтоб потерять такого игрока, пускай даже в перспективе.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 12.07.2021 20:11
    0
    Мля а цыганкова кто будет покупать с шапарой?
    Ссылка
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