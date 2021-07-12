Бавария готовит 80 миллионов на героя Евро-2020

«Бавария» заинтересовалась форвардом «Ювентуса» и свежеиспеченным чемпионом Европы в составе сборной Италии Федерико Кьезой.
Чемпионы Германии дают за одного из героев Евро-2020 80 миллионов евро. «Бавария» надеется, что такая сумма убедит «Ювентус» отпустить игрока.
В прошлом сезоне на счету Кьезы 15 голов и 11 ассистов в 46 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. На Евро-2020 на его счету 2 гола в 7 матчах. Финальный матч против Англии Кьеза завершил досрочно из-за травмы.
Источник — Calciomercato
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