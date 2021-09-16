Лига Европы. Результаты 1-го тура. Зубков проиграл, Ярмоленко выиграл

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы

  • 16.09.2021 21:38
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  • 3 комментария
Лига Европы. Результаты 1-го тура. Зубков проиграл, Ярмоленко выиграл
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.

Украинец Александр Зубков сыграл 86 минут за «Ференцварош» в матче против «Байера» (1:2).

У «Вест Хэма» на 83-й минуте вышел украинец Андрей Ярмоленко в победной игре с «Динамо» в Загребе (2:0).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига Европы 2021/22

1-й тур, 16 сентября

19:45. Первый блок матчей

  • Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1
  • Бетис (Испания) – Селтик (Шотландия) – 4:3
  • Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия) – 1:0
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2
  • Локомотив Москва (Россия) – Марсель (Франция) – 1:1
  • Мидтьюлланд (Дания) – Лудогорец (Болгария) – 1:1
  • Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия) – 0:1
  • Црвена Звезда (Сербия) – Брага (Португалия) – 2:1

22:00. Второй блок матчей

  • Айнтрахт (Германия) – Фенербахче (Турция)
  • Брондбю (Дания) – Спарта Прага (Чехия)
  • Лестер (Англия) – Наполи (Италия)
  • Монако (Франция) – Штурм (Австрия)
  • Олимпиакос (Бельгия) – Антверпен (Бельгия)
  • ПСВ (Нидерланды) – Реал Сосьедад (Испания)
  • Рейнджерс (Шотландия) – Лион (Франция)

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 22:52
    -1
    бревноленко сделал свой решающий вклад в результат матча выйдя на последние 7 минут победил
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 16.09.2021 21:52
    -1
    Рапиду прилетел от украинского Шахтёра привет за Зарю.
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    Pavelgorov
    Pavelgorov, 16.09.2021 21:52
    0
    Рапид😂
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