Лига Европы. Результаты 1-го тура. Зубков проиграл, Ярмоленко выиграл

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.
Украинец Александр Зубков сыграл 86 минут за «Ференцварош» в матче против «Байера» (1:2).
У «Вест Хэма» на 83-й минуте вышел украинец Андрей Ярмоленко в победной игре с «Динамо» в Загребе (2:0).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы 2021/22
1-й тур, 16 сентября
19:45. Первый блок матчей
- Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1
- Бетис (Испания) – Селтик (Шотландия) – 4:3
- Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия) – 1:0
- Динамо Загреб (Хорватия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2
- Локомотив Москва (Россия) – Марсель (Франция) – 1:1
- Мидтьюлланд (Дания) – Лудогорец (Болгария) – 1:1
- Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия) – 0:1
- Црвена Звезда (Сербия) – Брага (Португалия) – 2:1
22:00. Второй блок матчей
- Айнтрахт (Германия) – Фенербахче (Турция)
- Брондбю (Дания) – Спарта Прага (Чехия)
- Лестер (Англия) – Наполи (Италия)
- Монако (Франция) – Штурм (Австрия)
- Олимпиакос (Бельгия) – Антверпен (Бельгия)
- ПСВ (Нидерланды) – Реал Сосьедад (Испания)
- Рейнджерс (Шотландия) – Лион (Франция)
Турнирные таблицы
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.