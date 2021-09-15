Барселона установила неожиданный антирекорд в матче с Баварией

Каталонцы ни разу не попали в створ гостей из Германии

  • 15.09.2021 12:20
  • 1548 просмотров
  • 4 комментария
Барселона установила неожиданный антирекорд в матче с Баварией
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» разгромила «Барселону» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0.
 
Более того, каталонский клуб за всю встречу не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. Для «Барселоны» в рамках ЛЧ это как минимум впервые с сезона-2003/2004, когда начали вести детальную статистику.
 
Показатель ожидаемых голов «сине-гранатовых» оказался на уровне 0.2 за матч. К примеру, у  мюнхенцев он составил 2.29.

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Источник — Opta

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 15.09.2021 13:09
    0
    Саша Яковенко, 15.09.2021 13:02
    Не спешите с выводами. Есть тактика, а есть стратегия.
    Например, в ЛЧ 1999-2000 гг на втором групповом этапе Бавария дважды сделала Реал Мадрид 4:1 и 4:2, а потом, в полуфинале Реал сделал эту же Баварию по сумме двух матчей 2:0, и 1:2 и выиграл Лигу Чемпионов в финале обыграв Валенсию Эктора Купера 3:0.
    а разве там не было чехарды с тренером? и игроки со старым просто не хотели играть?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
    Саша Яковенко, 15.09.2021 13:02
    0
    potemkin78, 15.09.2021 12:40
    Извините но таких игроков как Стоичков, Ромарио, Фигу, Ривалдо, Рональдиньё, Месси сейчас в составе Барсы нет, лидеров в атаке, которые бы взяли на себя игру, вот и результат
    Не спешите с выводами. Есть тактика, а есть стратегия.
    Например, в ЛЧ 1999-2000 гг на втором групповом этапе Бавария дважды сделала Реал Мадрид 4:1 и 4:2, а потом, в полуфинале Реал сделал эту же Баварию по сумме двух матчей 2:0, и 1:2 и выиграл Лигу Чемпионов в финале обыграв Валенсию Эктора Купера 3:0.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 15.09.2021 12:40
    +1
    Извините но таких игроков как Стоичков, Ромарио, Фигу, Ривалдо, Рональдиньё, Месси сейчас в составе Барсы нет, лидеров в атаке, которые бы взяли на себя игру, вот и результат
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 15.09.2021 12:30
    0
    Без Месси Барса - дно...
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