Барселона установила неожиданный антирекорд в матче с Баварией

«Бавария» разгромила «Барселону» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0.
Более того, каталонский клуб за всю встречу не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. Для «Барселоны» в рамках ЛЧ это как минимум впервые с сезона-2003/2004, когда начали вести детальную статистику.
Показатель ожидаемых голов «сине-гранатовых» оказался на уровне 0.2 за матч. К примеру, у мюнхенцев он составил 2.29.
0 - Barcelona have failed to register a shot on target in a Champions League match for the first time since at least the 2003/04 season. Muted. pic.twitter.com/ETY5whGnAv— OptaJose (@OptaJose) September 14, 2021
Источник — Opta
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Например, в ЛЧ 1999-2000 гг на втором групповом этапе Бавария дважды сделала Реал Мадрид 4:1 и 4:2, а потом, в полуфинале Реал сделал эту же Баварию по сумме двух матчей 2:0, и 1:2 и выиграл Лигу Чемпионов в финале обыграв Валенсию Эктора Купера 3:0.
Например, в ЛЧ 1999-2000 гг на втором групповом этапе Бавария дважды сделала Реал Мадрид 4:1 и 4:2, а потом, в полуфинале Реал сделал эту же Баварию по сумме двух матчей 2:0, и 1:2 и выиграл Лигу Чемпионов в финале обыграв Валенсию Эктора Купера 3:0.
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