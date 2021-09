Барселона установила неожиданный антирекорд в матче с Баварией

«Бавария» разгромила «Барселону» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0.



Более того, каталонский клуб за всю встречу не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. Для «Барселоны» в рамках ЛЧ это как минимум впервые с сезона-2003/2004, когда начали вести детальную статистику.



Показатель ожидаемых голов «сине-гранатовых» оказался на уровне 0.2 за матч. К примеру, у мюнхенцев он составил 2.29.

0 - Barcelona have failed to register a shot on target in a Champions League match for the first time since at least the 2003/04 season. Muted. pic.twitter.com/ETY5whGnAv