Роберт ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер на старте мог сыграть лучше. Потеряли очки в УПЛ»

Наставник оценил матч против «Днепра-1» и старт чемпионата УПЛ

  • 11.09.2021 23:57
  • 86 просмотров
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Роберт ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер на старте мог сыграть лучше. Потеряли очки в УПЛ»
© shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби на пресс-конференции после матча с «Днепром-1» – о тактических решениях, эмоциях, игре соперника и предстоящем старте Лиги чемпионов

– Вы выпустили слева в атаке Фернандо, а на позиции центрфорварда играл Педриньо, который на ней, наверное, никогда не действовал. В чем заключался смысл этой тактической идеи? Почему в центре нападения не играл Фернандо, Сикан или Траоре? Остались ли вы довольны реализацией этой идеи? (Shakhtar Life)
– Если у футболистов есть соответствующие качества, мне нравится, чтобы они играли в середине, а на флангах – те, у кого есть скорость. И когда я понимал, что «Днепр-1» ждет матча с нами, чтобы не дать нам возможности играть, как мы это обычно делаем, я принимал во внимание тот факт, что скорость Фернандо на фланге для нас будет лучше, а Педриньо с его техникой – на позиции девятки, потому что «Днепр-1» закрыл все линии передач.
 
– Почему Евгений Коноплянка не попал в заявку на матч? Он же восстановился после травмы. («Футбольный формат»)
– Потому что в этот период я предпочитаю других футболистов и жду, когда он вернет хорошее физическое состояние.
 
– Как оцениваете игру Витао и Конопли? Увидим ли мы их в Лиге чемпионов? («Киевский футбол»)
– Когда вы спрашиваете о молодых футболистах, я всегда отвечаю так: они могут улучшить уровень, только когда играют. Оба раньше играли мало. Возможно, Витао чаще, чем Конопля. Конечно, у Марлона и Додо больше опыта и уверенности в себе. Но Витао и Конопля сегодня провели очень хороший матч.
 
– С трибун была возможность наблюдать за вашими эмоциями: вы бросали бутылку, несколько раз ударили по навесу скамейки запасных. Что вызвало такие эмоции? Вы настолько были недовольны игрой своей команды в первом тайме? (Рarimatch.ua)
– Да, вы очень хорошо заметили все, но все это нормально – все под контролем.
 
– Через несколько дней «Шахтеру» предстоит стартовать в Лиге чемпионов. В заявку на турнир вы включили Жуниора Мораеса. Мы сможем его увидеть до окончания группового этапа? Как его самочувствие? («Спорт-Арена»)
– Для меня важны все футболисты, которых я тренирую, поэтому считаю правильным дать всем шансы. Я еще не видел Мораеса, потому что он пока не вернулся. Когда вернется, я буду рассматривать его, как и других. Ваша коллега задала вопрос о Коноплянке. Конечно, у нас 27 футболистов – я должен делать свой выбор, принимать решения. К примеру, сегодня Марлон и Додо не могли играть, Соломон и Траоре остались на скамье, Сикан был на трибуне. Я принимаю решения и по физическому состоянию футболистов в данный момент. Иногда я тоже могу допускать ошибки, однако в любом случае решения я должен принимать до начала матча. И когда я их принимаю, «Шахтер» всегда превыше всего, на первом месте.
 
– После второго забитого мяча было заметно, что вы не радовались со всеми, а находились в стороне. Просто были слишком сконцентрированы или что-то в этом игровом моменте вам не понравилось? («Футбольный формат»)
– Когда мы забиваем, я могу как зайти на поле, так и просто сидеть на скамье. В тот момент мы уже не использовали несколько голевых шансов. Мне не понравилось, как мы играли в начале второго тайма – считаю, что играли не так, как это необходимо делать, поэтому был нервным и злым в тот момент. Мы знали, что нам противостоит встреча с сильной командой. Был сложный матч. Мы заслужили эту победу, но могли забить больше голов.
 
– Вы уже разбирали тираспольский «Шериф»? Какие его сильные стороны можете выделить? («ПроФутбол»)
– Я приехал в Украину, чтобы тренировать «Шахтер» и, в первую очередь, хорошо выступать в украинском чемпионате. Конечно, и в Лиге чемпионов тоже. Но в предыдущем интервью вашим коллегам я уже сказал, что особенно мы должны хорошо играть в чемпионате Украины. В конце концов прошлый сезон «Шахтер» завершил на втором месте с отставанием в 11 очков от «Динамо». Я, как тренер, и все футболисты должны уважать украинский чемпионат и выступать в нем хорошо. В Лиге чемпионов играть очень важно и интересно, но до сегодня я думал только о «Днепре-1». Теперь, с этой ночи, начинаю думать о «Шерифе» – нас ожидает сложный матч.
 
– Несмотря на поражение, тренер «Днепра-1» остался доволен своими футболистами. Можно ли ваш комментарий об игре этой команды на фоне предыдущих соперников, с которыми вы встречались? («Газета по-украински»)
– «Днепр-1» провел очень хороший матч. Считаю, что это сильная команда. Мы играли за одни и те же очки. Он доволен, но и я тоже доволен. Я могу сказать, что мы еще очень далеки от своей идеи. Когда я думаю о своем «Шахтере», то знаю, что он может стать красивее, чем сегодня. Хотя правда и в том, что мы создаем команду: у нас много сильных, но молодых футболистов. Нужны время и упорная работа. Кое-что мы уже показали – не все, но можно видеть, как «Шахтер» играет. Мы в процессе работы, и при этом выигрываем матчи, потому перспективы, полагаю, хорошие.
 
– Можно сказать, что старт сезона уже позади. Насколько вы довольны работой – своей и команды – конкретно на этом отрезке? (Tribuna.com)
– Я никогда не доволен. Вы никогда не будете видеть меня довольным, потому что я такой. И особенно вначале, потому что сегодня мы играли матч № 11. Если мы должны сделать какой-то вывод сейчас, то я думаю, что мы выступали очень хорошо. Но мы потеряли несколько очков – с «Минаем» и «Александрией», конечно, могли играть лучше. И только наша вина в том, что не взяли больше очков. Я не говорю об арбитрах, как это обычно делают другие. Арбитры – люди, как и мы. Как я или футболисты могут допускать ошибки, так и судьи. Также важно учитывать четыре матча в квалификации Лиги чемпионов – с сильными командами. Мы прошли в групповой этап – для «Шахтера» это большой престиж.
 
– Вопрос о судействе, потому что не было возможности пообщаться с вами после игры с «Минаем». Согласны ли вы с удалениями Додо и Марлона, которые не были сегодня доступны? (Shakhtar Life)
– Я не хочу говорить об арбитрах, потому что о них говорят уже слишком много. Если арбитр посчитал правильным удалить и Марлона, и Додо, я ничего не стану об этом говорить. Я просто думаю о себе: а что я могу сам улучшить? И мне не нравится, когда другие говорят об арбитрах, особенно когда не нужно.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Olesya Lopunova
    Olesya Lopunova, 12.09.2021 00:01
    0
    Про арбитров ++++
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