Полесье – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Полесье» и «Шахтер».

Игра проходит на центральном стадионе в Житомире.

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К началу 30-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков. «Шахтер» занимает 1 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 71 очко.

УПЛ. 30-й тур, 25 мая.

Полесье – Шахтер – 2:0

Голи: Педріньо, 27 (автогол), Эрнандес, 29.

ГОЛ! Педріньо, 27 мин (автогол), 1:0! ГОЛ! Эрнандес, 29 мин, 2:0!