Стали известны победители турниров АТР 250 в Лионе и Женеве

25 мая состояли финальные матчи на грунтовых турнирах АТР 250 в Лионе (Франция) и Женеве (Швейцария).

Во Франции титул разыграли Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, ATP 29) и Джованни Мпеши Перрикар (Франция, ATP 117). Поединок завершился победой француза в трех сетах. Для него это первый трофей на уровне АТР.

В Швейцарии за трофей боролись Каспер Рууд (Норвегия, ATP 7) и Томаш Махач (Чехия, ATP 44). Чемпионом стал Рууд, который обыграл чеха в двух сетах. Для 7-й ракетки мира это 12-й титул в сезоне и 2-й в 2024 году.

АТР 250 Лион. Грунт. Финал

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) [6] – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 4:6, 6:1, 6:7 (7:9)

АТР 250 Женева. Грунт. Финал

Томаш Махач (Чехия) – Каспер Рууд (Норвегия) [2] – 5:7, 3:6

Видеообзор матча Этчеверри – Перрикар

Видеообзор матча Махач – Рууд