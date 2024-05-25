Другие новости25 мая 2024, 14:43 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
25 мая 2024, 14:43 |
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В субботу, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Рух – Динамо
15:30 Полесье – Шахтер
17:00 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
КИБЕРСПОРТ
19:00 MOUZ – BIG
20:00 SK Gaming Prime – Austrian Force
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