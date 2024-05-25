СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая

В субботу, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Рух – Динамо

2.89 – 3.60 – 2.43

15:30 Полесье – Шахтер

3.87 – 3.95 – 1.92

17:00 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

1.32 – 6.31 – 10.10

КИБЕРСПОРТ

19:00 MOUZ – BIG

3.47 – 1.30

20:00 SK Gaming Prime – Austrian Force

1.45 – 2.63