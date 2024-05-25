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25 мая 2024, 14:43 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 мая 2024, 14:43 |
91
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В субботу, 25 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Рух – Динамо

Ggbet 2.89 – 3.60 – 2.43

15:30 Полесье – Шахтер

Ggbet 3.87 – 3.95 – 1.92

17:00 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Ggbet 1.32 – 6.31 – 10.10

КИБЕРСПОРТ

19:00 MOUZ – BIG

Ggbet 3.47 – 1.30

20:00 SK Gaming Prime – Austrian Force

Ggbet 1.45 – 2.63

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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