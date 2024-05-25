Невероятный Довбик! Артем переписал историю и установил рекорд Жироны

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада». Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

В старте «Жироны» вышел украинский форвард Артем Довбик, отличившийся хет-триком и одним ассистом.

Артем Довбик завершил сезон чемпионата Испании по футболу с 24 голами и побил клубный рекорд результативности за один сезон Ла Лиги. В сезоне-2017/18 Ла Лиги уругвайский нападающий Кристиан Стуани записал на свой счет 21 результативный удар за «Жирону».