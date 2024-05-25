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  4. Невероятный Довбик! Артем переписал историю и установил рекорд Жироны
Испания
25 мая 2024, 00:16 |
2434
1

Невероятный Довбик! Артем переписал историю и установил рекорд Жироны

Артем оформил хет-трик в последнем туре Ла Лиги

25 мая 2024, 00:16 |
2434
1
Невероятный Довбик! Артем переписал историю и установил рекорд Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Гранада». Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

В старте «Жироны» вышел украинский форвард Артем Довбик, отличившийся хет-триком и одним ассистом.

Артем Довбик завершил сезон чемпионата Испании по футболу с 24 голами и побил клубный рекорд результативности за один сезон Ла Лиги. В сезоне-2017/18 Ла Лиги уругвайский нападающий Кристиан Стуани записал на свой счет 21 результативный удар за «Жирону».

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Артем Довбик Жирона Гранада чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кристиан Стуани рекорд статистика
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Octopus
И повторил рекорд Шевченко по голам за сезон в топ-чемпионатах.
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