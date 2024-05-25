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Испания
25 мая 2024, 07:58 | Обновлено 25 мая 2024, 08:11
2095
0

Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности

Украинец лидирует в гонке бомбардиров

25 мая 2024, 07:58 | Обновлено 25 мая 2024, 08:11
2095
0
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 мая в 38-м туре чемпионата Испании отношения выяснили «Жирона» и «Гранада».

Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу каталонцев, в составе которых хет-триком отметился украинский нападающий Артем Довбик.

Доведя показатель своей результативности до 24 голов, Довбик вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров. Он на один гол опережает Александра Серлота из «Вильярреала» (23 гола). Впрочем, у норвежца еще имеется в запасе одна игра (против «Осасуну» в субботу, 25-го мая).

Если Серлот отметится хотя бы одним голом, то трофей Пичичи в Ла Лиге – приз лучшему бомбардиру – получат двое: и Довбик, и Серлот. Подобное двоевластие среди голеадоров в чемпионате Испании было ровно 40 лет назад, когда приз разделили Хуанито из «Реала» и Хорхе да Силва из «Вальядолида».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Артем Довбик Александер Серлот
Юрій Остроумов Источник: Marca
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