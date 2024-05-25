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  4. Кривбасс – Минай – 3:0. Закарпатцы вылетели из УПЛ. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2024 15:30 – FT 3 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 21:02 | Обновлено 25 мая 2024, 21:34
270
0

Кривбасс – Минай – 3:0. Закарпатцы вылетели из УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты 30-го тура УПЛ

25 мая 2024, 21:02 | Обновлено 25 мая 2024, 21:34
270
0
Кривбасс – Минай – 3:0. Закарпатцы вылетели из УПЛ. Видео голов и обзор
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» и «Минай».

Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Хозяева победили 3:0.

«Минай» после этого поражения занял 15 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу Украины. «Кривбасс» финишировал третьим.

Украинская Премьер-лига. 30 тур.

«Кривбасс» – «Минай» – 3:0

Голы: Понедельник (38), Кузык (42), Кожушко (75).

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Кривбасс).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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