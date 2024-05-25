В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» и «Минай».

Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Хозяева победили 3:0.

«Минай» после этого поражения занял 15 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу Украины. «Кривбасс» финишировал третьим.

Украинская Премьер-лига. 30 тур.

«Кривбасс» – «Минай» – 3:0

Голы: Понедельник (38), Кузык (42), Кожушко (75).

Видеообзор матча