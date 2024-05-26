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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2024 15:30 – FT 3 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 14:14 |
370
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Просил ребят сыграть на максимуме»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал победу над «Минаем»

26 мая 2024, 14:14 |
370
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Просил ребят сыграть на максимуме»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Минаем» (3:0) в матче 30-го тура УПЛ:

«У нас был очень долгий путь к бронзе. Да, мы боролись за более высокие места. Но, слава Богу, команда сделала невероятное. Тем более в таком сильном чемпионате, которым, несомненно, является УПЛ. Мы завоевали бронзу, имея таких соперников, как «Днепр-1», «Полесье», «Заря». Уже молчу о «Шахтере» и «Динамо». Конечно, как говорится, аппетит приходит во время приема пищи. Поэтому всегда хочется большего.

Мы взяли эту планку, поэтому уже сказал ребятам, что надо хорошо подготовиться к следующему сезону. Впереди – Лига Европы и мощные соперники. Считаю, на поле играют не деньги, а команды, поэтому шанс есть у всех. Всегда можно побеждать более сильного и богатого соперника. Сделаем все для успешного выступления в еврокубках.

Чемпионат Украины уже позади. Мы обеспечили себе третье место за три матча до окончания сезона. Поэтому где-то извиняемся перед болельщиками и нашими защитниками на фронте, что команда уступила в трех предыдущих матчах. Но такое бывает, когда нет мотивации. Что касается сегодняшней игры, то она мне очень понравилась.

Знали, что соперник борется за выживание. Просил ребят сыграть на максимуме, чтобы все было по спортивному принципу. И они не оставили шансов «Минаю». Я очень благодарен всем за этот успех, которого мы достигли вместе. Самое главное, чтобы наши болельщики и фанаты, которые находятся на фронте и защищают Украину от врага, поскорее вернулись домой. Им большое спасибо и низкий поклон от ФК «Кривбасс» за то, что они делают для всех нас. А они делают очень много.

Благодаря им мы можем играть в футбол, поэтому мы должны им дарить улыбки и радость победами и хорошим футболом. Слава ВСУ! Слава Украине!»

По итогам сезона «Кривбасс» завоевал бронзовые награды, набрав 57 очков в 30 матчах УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Минай Кривбасс - Минай Юрий Вернидуб пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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