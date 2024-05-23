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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2024 15:30 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 21:05 |
40
0

Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 15:30 матч 30-го тура УПЛ

23 мая 2024, 21:05 |
40
0
Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбас

В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Минай».

Игра состоится на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 30-го тура «Кривбасс» занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 54 очка.

«Минай» занимает 15 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 25 очков.

Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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