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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2024 15:30 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 16:27 |
155
0

Кривбасс – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Проигрышная серия «Кривбасса» затянулась

24 мая 2024, 16:27 |
155
0
Кривбасс – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 25 мая, «Кривбасс» в матче 30-го чемпионата Украины на стадионе «Горняк» встретится с «Минаем», который борется за сохранение прописки в УПЛ. В предыдущих трех матчах чемпионата криворожцы очков не набирали.

Кривбасс

В предыдущем туре «Кривбасс» в гостях потерпел поражение от «Динамо». В целом, проигрышная серия криворожского клуба продолжается в чемпионате уже три игры. Подопечные Юрия Вернидуба вне зависимости от результата своего турнирного положения не изменят, уже ранее завоевав «бронзовые» медали чемпионата. Юрий Вернидуб в игре с «Динамо» привлек молодых игроков из юношеской команды – Богдана Хому, Владимира Виливальда и Ярослава Шевченко, дебютировавших в УПЛ.

«Кривбасс» может одержать 230-ю победу, в том числе 160-ю домашнюю, или потерпеть 280-е поражение в УПЛ. Юрий Вернидуб у руля криворожского клуба проведет 60-й матч в чемпионатах.

Минай

В прошлом туре «Минай» на своем поле проявил характер и сумел одержать волевую победу над «Колосом». В общей сложности в 14-ти матчах весенней части чемпионата минайцы набрали 19 очков, а в 15-ти играх осенней – всего 6. Победная серия подопечных Желько Любеновича в УПЛ длится две игры, что является клубным рекордом.

К субботнему противостоянию с «Кривбассом» минайцы подошли также с другими положительными для себя серилами. «Минай» удерживает голевые клубные рекордные серии в УПЛ: общую, которая длится 10 игр (18 голов) и гостевую – 4 игры (7 голов). Выделим и Артура Ременяка, чья голевая серия длится 4 игры – 4 гола. «Минай» может одержать 20 победу в УПЛ и покинуть зону прямого понижения в Первую лигу. Правда, судьба закарпацтцев будет зависеть и от результатов игр конкурентов команды Желько Любеновича.

Статистика встреч

«Минай» и «Кривбасс» раньше провели всего три очные игры и все в УПЛ. Баланс этих матчей говорит о равенстве сил: по одной победе каждого из соперников и ничья. Предыдущий домашний матч «Кривбасса» с минайцами победителя не определил – ничья 0:0. В матче первого круга нынешнего чемпионата победа была на стороне криворожского клуба – 1:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Роман Блавацкий (Львов), который в УПЛ провел 23 матча. Ранее «Кривбасс» при Блавацком провел один матч в чемпионате и одержал победу. «Минай» при этом арбитре провел 7 игр в УПЛ: две победы, ничья и четыре поражения.

Прогноз на противостояние

«Минай» продолжает бороться за сохранение прописки в УПЛ и настроен взять очки. «Кривбасс» не имеет турнирной мотивации, но попытается прервать свой проигрышный сериал. Прогнозируем боевую ничью на стадионе «Горняк».

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Хома, Бандейра, Стецьков, Сантини, Дибанго, Кузык, Вакулко, Лунев, Хомченовский, Соса, Твердохлиб.

«Минай»: Кемкин, Скиба, Чуев, Прокопчук, Витенчук, Семотюк, Кораблин, Вакула, Дмитрук, Устименко, Ременяк.

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25 мая, суббота

«Кривбасс» – «Минай»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
КРИВБАСС – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Минай Кривбасс - Минай прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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