На этот раз без подвигов. Кривбасс разгромил Минай
Подопечные Желько Любеновича на этот раз не смогли совершить камбек
В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» и «Минай».
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 30 тур.
«Кривбасс» – «Минай» – 3:0
Голы: Понедельник (38), Кузык (42), Кожушко (75).
Предупреждения: Твердохлеб (54) – Устименко (51).
«Кривбасс»: Маханьков – Понедельник, Сантини, Стецьков (Рябов, 81), Дибанго – Хомченовский (Бизимана, 63), Вакулко, Кузык – Твердохлеб (Бутенко, 81), Соса (Задерака, 68) – Принс (Кожушко, 46).
«Минай»: Кемкин – Скиба, Чуев, Прокопчук – Петько, Витенчук, Дмитрук (Воробчак, 53), Вакула – Кораблин, Устименко – Ременяк (Гуничев, 67).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фактически, Артем уже стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2023/24!
Украинец не уверен, что продлит контракт