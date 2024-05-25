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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2024 15:30 – FT 3 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 17:25 | Обновлено 25 мая 2024, 17:45
395
1

На этот раз без подвигов. Кривбасс разгромил Минай

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25 мая 2024, 17:25 | Обновлено 25 мая 2024, 17:45
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На этот раз без подвигов. Кривбасс разгромил Минай
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» и «Минай».

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 30 тур.

«Кривбасс» – «Минай» – 3:0

Голы: Понедельник (38), Кузык (42), Кожушко (75).

Предупреждения: Твердохлеб (54) – Устименко (51).

«Кривбасс»: Маханьков – Понедельник, Сантини, Стецьков (Рябов, 81), Дибанго – Хомченовский (Бизимана, 63), Вакулко, Кузык – Твердохлеб (Бутенко, 81), Соса (Задерака, 68) – Принс (Кожушко, 46).

«Минай»: Кемкин – Скиба, Чуев, Прокопчук – Петько, Витенчук, Дмитрук (Воробчак, 53), Вакула – Кораблин, Устименко – Ременяк (Гуничев, 67).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Минай Кривбасс - Минай отчеты
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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maxno
КРИВБАС играл лучше вот и выиграл а Минай в первой лиге пусть поиграет .
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