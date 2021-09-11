Вернули второе место. Шахтер на Олимпийском победил Днепр-1

К этому матчу соперники подошли с одинаковыми показателями. В их активе было по 4 победы и по 13 набранных очков. Так что в этой встрече определялась команда, которая после сегодняшнего игрового дня могла выйти на чистое второе место и продолжала бы преследование ушедшего вперед «Динамо».

В стартовом составе горняков по разным причинам отсутствовали Додо, Кривцов, Маркос Антонио, Соломон и Траоре. Зато снова после травмы появился Педриньо. У гостей в основе вышел Довбик, пропустивший из-за повреждения не только поединок 6-го тура с «Металлистом-1925», а и все три матча национальной сборной Украины.

Первый опасный момент в матче возник уже на 6-й минуте. Создали его Алан Патрик и Тете, которые разыграли быструю комбинацию. Крайний полузащитник «Шахтера» слева ворвался в штрафную площадь соперников и под острым углом пробил в дальний угол, но Кожокару был внимателен и мяч отбил. Горняки продолжали владеть большим игровым преимуществом, много атакуя, особенно через левый фланг. На 14-й минуте Исмаили оказался примерно в той же позиции, что и Тете, и пробил в ближний угол. Мяч ударился в штангу и вылетел за пределы поля. А спустя минуту номинальные хозяева поля все же открыли счет.

После ошибки Когута вблизи своей штрафной площади, Фернандо подхватил мяч опять-таки на левом крае атаки, сместился немного в центр и примерно с лини штрафной правой ногой обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу. Отчаянный прыжок вратаря днепрян не спас гостей от гола.

Футболисты «Днепра-1» вполне могли отыграться на 24-й минуте, когда после розыгрыша углового Довбик головой с близкого расстояния пробил в штангу. Первым к отскочившему мячу успел Адамюк, но удар у него как следует не получился и Пятов без особых проблем забрал мяч в руки. Буквально через минуту снова решил пробить издали Фернандо, но на этот раз Кожокару мяч парировал.

До конца тайма на поле было много борьбы, а вот из опасных моментов можно выделить разве что неплохой удар на 45-й минуте Когута из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел чуть выше ворот.

После перерыва активнее начали гости и уже в начале второго тайма они имели пару моментов, чтобы отыграться. Так, на 51-й минуте Адамюк сильно пробил с правого угла штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной. А через шесть минут Довбик сделал прострел на Когута, но тот с близкого расстояния не сумел переиграть Пятова.

Почувствовав, что инициатива уходит и можно пропустить гол, наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби провел сразу тройную замену, выпустив на поле Соломона, Траоре и Корниенко. Тем не менее, днепряне продолжали создать моменты и близки к успеху были Довбик и Гуцуляк. Но не забили.

А затем сказал свое веское слово форвард горняков из Буркина-Фасо. Правда, сперва на 72-й минуте после отличной передачи справа от Педриньо, он пробил примерно с линии штрафной немного выше ворот. Зато на 88-й минуте Траоре все сделал правильно. Нападающий «Шахтера», получив передачу от Алана Патрика, красиво обыграл Сватка, развернулся и точно пробил метров с двадцати в правый нижний угол ворот. Как и в первом голе от Фернандо, голкипер «Днепра-1» Кожокару был бессилен выручить свою команду.

Таким образом, выиграв со счетом 2:0, горняки поднялись на второе место в турнирной таблице и отстают от «Динамо» на три очка.

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 2:0.

Фернандо, 15, Траоре, 88.

Майкон, 29 - Сваток, 30, ди Франко, 60.

«Шахтер»: Пятов, Витао, Степаненко (Антонио, 80), Майкон, Тете (Соломон, 60), Алан Патрик, Матвиенко, Конопля, Исмаили (Корниенко, 60), Педриньо (Марлос, 85), Фернандо (Траоре, 60).

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, ди Франко (Чуже, 72), Джурасек, Гуцуляк (Билл, 87), Когут, Довбик.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ШАХТЕР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА