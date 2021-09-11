7-й тур
Шахтер Донецк
2 : 0
Днепр-1
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вернули второе место. Шахтер на Олимпийском победил Днепр-1

Последняя репетиция перед «Шерифом» вышла удачной

  • 11.09.2021 21:23
  • 5396 просмотров
  • 74 комментария
Вернули второе место. Шахтер на Олимпийском победил Днепр-1
© СК Днепр-1

К этому матчу соперники подошли с одинаковыми показателями. В их активе было по 4 победы и по 13 набранных очков. Так что в этой встрече определялась команда, которая после сегодняшнего игрового дня могла выйти на чистое второе место и продолжала бы преследование ушедшего вперед «Динамо». 

В стартовом составе горняков по разным причинам отсутствовали Додо, Кривцов, Маркос Антонио, Соломон и Траоре. Зато снова после травмы появился Педриньо. У гостей в основе вышел Довбик, пропустивший из-за повреждения не только поединок 6-го тура с «Металлистом-1925», а и все три матча национальной сборной Украины. 

Первый опасный момент в матче возник уже на 6-й минуте. Создали его Алан Патрик и Тете, которые разыграли быструю комбинацию. Крайний полузащитник «Шахтера» слева ворвался в штрафную площадь соперников и под острым углом пробил в дальний угол, но Кожокару был внимателен и мяч отбил. Горняки продолжали владеть большим игровым преимуществом, много атакуя, особенно через левый фланг. На 14-й минуте Исмаили оказался примерно в той же позиции, что и Тете, и пробил в ближний угол. Мяч ударился в штангу и вылетел за пределы поля. А спустя минуту номинальные хозяева поля все же открыли счет. 

После ошибки Когута вблизи своей штрафной площади, Фернандо подхватил мяч опять-таки на левом крае атаки, сместился немного в центр и примерно с лини штрафной правой ногой обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу. Отчаянный прыжок вратаря днепрян не спас гостей от гола. 

Футболисты «Днепра-1» вполне могли отыграться на 24-й минуте, когда после розыгрыша углового Довбик головой с близкого расстояния пробил в штангу. Первым к отскочившему мячу успел Адамюк, но удар у него как следует не получился и Пятов без особых проблем забрал мяч в руки. Буквально через минуту снова решил пробить издали Фернандо, но на этот раз Кожокару мяч парировал. 

До конца тайма на поле было много борьбы, а вот из опасных моментов можно выделить разве что неплохой удар на 45-й минуте Когута из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел чуть выше ворот. 

После перерыва активнее начали гости и уже в начале второго тайма они имели пару моментов, чтобы отыграться. Так, на 51-й минуте Адамюк сильно пробил с правого угла штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной. А через шесть минут Довбик сделал прострел на Когута, но тот с близкого расстояния не сумел переиграть Пятова. 

Почувствовав, что инициатива уходит и можно пропустить гол, наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби провел сразу тройную замену, выпустив на поле Соломона, Траоре и Корниенко. Тем не менее, днепряне продолжали создать моменты и близки к успеху были Довбик и Гуцуляк. Но не забили. 

А затем сказал свое веское слово форвард горняков из Буркина-Фасо. Правда, сперва на 72-й минуте после отличной передачи справа от Педриньо, он пробил примерно с линии штрафной немного выше ворот. Зато на 88-й минуте Траоре все сделал правильно. Нападающий «Шахтера», получив передачу от Алана Патрика, красиво обыграл Сватка, развернулся и точно пробил метров с двадцати в правый нижний угол ворот. Как и в первом голе от Фернандо, голкипер «Днепра-1» Кожокару был бессилен выручить свою команду. 

Таким образом, выиграв со счетом 2:0, горняки поднялись на второе место в турнирной таблице и отстают от «Динамо» на три очка.

 Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 2:0.

 Фернандо, 15, Траоре, 88.

 Майкон, 29 - Сваток, 30, ди Франко, 60.

«Шахтер»: Пятов, Витао, Степаненко (Антонио, 80), Майкон, Тете (Соломон, 60), Алан Патрик, Матвиенко, Конопля, Исмаили (Корниенко, 60), Педриньо (Марлос, 85), Фернандо (Траоре, 60).

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, ди Франко (Чуже, 72), Джурасек, Гуцуляк (Билл, 87), Когут, Довбик.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ШАХТЕР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
15' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SamojlovS
    SamojlovS, 11.09.2021 22:22
    0
    Днепр сегодня был неплох, причем и в атаке - хорош, и в обороне.
    Просто в обеих фазах где-то ему немного неповезло (ну, со штангой - в частности), а где-то и Шахтер в обороне оказался достаточно убедителен (особенно - Пятов, в игре на выходах)...
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    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:21
    -1
    New Zealander, 11.09.2021 22:20
    Кстати недавно Шахтёр побеждал "Галактикос", так что ты тут как всегда прав насчёт галактического уровня
    Спасибо, ты тоже всегда факты пишешь о Шахтёре.
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    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:20
    -1
    Вадим Максимов, 11.09.2021 21:31
    Посмотрим на ДК после бенефики. Шахтер то уже неплохо поднапрягся в еврокубках, пока дк, играло на один фронт. Ой, забыл они еще с интерном "играли", хотя тут больше "позорилось" подходит.
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    SamojlovS
    SamojlovS, 11.09.2021 22:20
    0
    Игорь Петров, 11.09.2021 22:11
    SamojlovS просто неприятно то, что имея такой состав, команда играет на одном уровне, а иногда и хуже Динамо , такого априори не должно быть, Луческу из того материала, что у него под руками выжимает максимум, а итальянец и на 50% не тянет, команда вытягивает игры не за счёт командной игры, а благодаря индивидуальная качествам футболистов, два сегодняшних гола тому подтверждение.
    А давайте, Вы будете говорить про себя (точнее - от себя), а я - сам от себя?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.09.2021 22:20
    +1
    Face Control, 11.09.2021 22:17
    Агробизнес великий клуб с великой историей, но Шахтёр это команда межгалактического уровня.
    Кстати недавно Шахтёр побеждал "Галактикос", так что ты тут как всегда прав насчёт галактического уровня
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:17
    +1
    Алексей Голяченко, 11.09.2021 22:14
    Олег, Агробизнесу это расскажи
    Агробизнес великий клуб с великой историей, но Шахтёр это команда межгалактического уровня.
    Ссылка
    Lion
    Lion, 11.09.2021 22:16
    +1
    alefteev77, 11.09.2021 22:07
    Самая сильная команда Европы, а главного тренера нашли в какой-то итальянской "хазапетовке".
    -
    Казалось бы где донецкие кадры, где донецкий интеллект? Если ли достойные тренерские специалисты из Донбасса? Это показатель, что понты-понтами, а умных и творческих людей отечественных подготовить неспособны за более чем 20 лет.
    А ваш главный тренер откуда??
    Бред не пиши.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:16
    -1
    Semiramida, 11.09.2021 22:15
    Язык свой попридержите, молодой человек, когда с женщиной разговариваете, которая намного старше вас будет!
    Семирамид, с каких пор ты стала женщиной?
    Ссылка
    Semiramida
    Semiramida, 11.09.2021 22:15
    -1
    Вадим Максимов, 11.09.2021 21:59
    Посмотри как твоя команда сначала играла и с кем позорилась, придурок.
    И давайте в этой группе хотя бы 4 очка наберите.
    Язык свой попридержите, молодой человек, когда с женщиной разговариваете, которая намного старше вас будет!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.09.2021 22:14
    -1
    Face Control, 11.09.2021 22:08
    Да, ты права, Шахтёр самый сильный.
    Олег, Агробизнесу это расскажи
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:12
    +2
    Игорь Петров, 11.09.2021 22:11
    SamojlovS просто неприятно то, что имея такой состав, команда играет на одном уровне, а иногда и хуже Динамо , такого априори не должно быть, Луческу из того материала, что у него под руками выжимает максимум, а итальянец и на 50% не тянет, команда вытягивает игры не за счёт командной игры, а благодаря индивидуальная качествам футболистов, два сегодняшних гола тому подтверждение.
    Списываем это пока на адаптацию и первый год нового тренера. Хотя так-то ты прав, с такими футболистами как в Шахтёре мы должны всех выносить на одной ноге, в ЧУ просто нет игроков уровня Шахтёра.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.09.2021 22:11
    +2
    Шахтёр все больше радует и прогрессирует.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 11.09.2021 22:11
    -2
    SamojlovS просто неприятно то, что имея такой состав, команда играет на одном уровне, а иногда и хуже Динамо , такого априори не должно быть, Луческу из того материала, что у него под руками выжимает максимум, а итальянец и на 50% не тянет, команда вытягивает игры не за счёт командной игры, а благодаря индивидуальная качествам футболистов, два сегодняшних гола тому подтверждение.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:09
    0
    Володимир Ляшенко, 11.09.2021 22:08
    Оооо, я бачу боти з суркісової фабрики тролів за час перерви на ігри збірних наклепали собі уйму аккаунтів (замість тих, що побанили). І мінусують, мінусують, мінусують. Не за зміст написаного, а просто за сам факт того, що ти прихильник Шахтаря.
    Я хочу у вас культурно спитати: що це вам дає?
    Сподіваюсь на таку ж культурну відповідь по суті.
    Теперь ждём от развпятьлетних как минимум победы и ничью с Бенфикой, ну а чо, Шахтёр недавно проходил Бенфику. Или не ждём?
    Ссылка
    SamojlovS
    SamojlovS, 11.09.2021 22:09
    0
    Motakujl, 11.09.2021 22:04
    Молодці що повернули 2-е місце,вище їм не світить.
    Ну, я б сказав - у Шахтаря в цьому сезонi все, як i звичайно, все залежить тiльки вiд нього. Й друге мiсце посiсти, й перше...
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    Primovocatus
    Primovocatus, 11.09.2021 22:09 (изменен)
    +4
    Semiramida, 11.09.2021 21:38
    Позорился как раз Шахтер с последней командой прошлого чемпионата "Минаем"! Ах да, в прошлом году в августе был очередной Позор от Шахтёра с Интером и я освежу память: Интер - Шахтёр 5:0.причём в официальной игре! .
    В спортивных соревнованиях нет позора. Есть результат!
    Или Украина - Россия 1:3 это очередной (пятый) наш позор?
    Лучше бы псевдожурналист рассказал бы народу, что Шериф тоже не играл с 28 августа. Завтра играет с Петрокубом. Который с одним поражением идёт вторым. Шериф же пока на 5-м с одним поражением и пачкой перенесённых матчей. И, что вся Украина, как один, будет болеть за украинский Шахтёр, как и за своих волейболистов.
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    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:08
    +1
    alefteev77, 11.09.2021 22:07
    Самая сильная команда Европы, а главного тренера нашли в какой-то итальянской "хазапетовке".
    -
    Казалось бы где донецкие кадры, где донецкий интеллект? Если ли достойные тренерские специалисты из Донбасса? Это показатель, что понты-понтами, а умных и творческих людей отечественных подготовить неспособны за более чем 20 лет.
    Да, ты права, Шахтёр самый сильный.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 11.09.2021 22:08
    +4
    Оооо, я бачу боти з суркісової фабрики тролів за час перерви на ігри збірних наклепали собі уйму аккаунтів (замість тих, що побанили). І мінусують, мінусують, мінусують. Не за зміст написаного, а просто за сам факт того, що ти прихильник Шахтаря.
    Я хочу у вас культурно спитати: що це вам дає?
    Сподіваюсь на таку ж культурну відповідь по суті.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 11.09.2021 22:07
    -3
    Face Control, 11.09.2021 22:02
    Красивая и уверенная победа самой сильной футбольной команды Украины и восточной Европы!
    Самая сильная команда Европы, а главного тренера нашли в какой-то итальянской "хазапетовке".
    -
    Казалось бы где донецкие кадры, где донецкий интеллект? Если ли достойные тренерские специалисты из Донбасса? Это показатель, что понты-понтами, а умных и творческих людей отечественных подготовить неспособны за более чем 20 лет.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:06
    +1
    Motakujl, 11.09.2021 22:04
    Молодці що повернули 2-е місце,вище їм не світить.
    Хорошо вам так позорные раз в 5 лет голову напекли.
    Ссылка
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