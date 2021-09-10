В субботу, 11 сентября, в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

«Шахтер»

Уже в среду донецкий «Шахтер» возьмет старт в групповом этапе Лиги чемпионов. Но мыслями футболисты «оранжево-черной» команды вряд ли уже будут в Тирасполе. Перед матчем с «Шерифом» команде Роберто Де Дзерби предстоит сразиться с не менее амбициозным клубом, «Днепром-1».



После шести туров донетчане на три очка отстают от лидирующего «Динамо» и, учитывая прошлогоднее итоговое второе место в чемпионате, цифра «2» уже порядком «горнякам» приелась.



В 6-м туре «Шахтер» гостил в Ужгороде и увез из самого западного областного центра страны лишь ничью. В поединке с днепрянами оступаться будет очень опасно. В том числе и для ментального настроя на старт в ЛЧ.

«Днепр-1»

«Днепр-1» еще по второму кругу прошлогоднего чемпионата продемонстрировал свои амбициозные планы на высокие места. Команда Игора Йовичевича выдала сильный старт и в нынешнем первенстве. 4 победы, ничья и лишь выездное поражение от «Десны».



Во всех своих победных поединках команда на постоянной основе забивала как минимум два мяча. Неплохо в атаке выглядит Артем Довбик, заметно добавил атаке креатива Алексей Гуцуляк. Именно на его счету решающий гол в последнем матче с «Металлистом 1925» - 2:1.



С грандами украинского футбола «Днепр-1» играет достаточно сдержано в атаке, с акцентом на оборону своих ворот. Впрочем, от этого факта «Шахтеру» легче точно не становиться.

История встреч

Здесь полное преимущество на стороне «Шахтера». В украинской Премьер-лиге команды сыграли 4 поединка, и во всех победу одержали «горняки»



Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Соломон, Траоре

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич, Сваток, Адамюк, Дубинчак, Джурасек, Назаренко, Когут, Игнатенко, Чуже, Довбик

11 сентября, суббота