7-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Днепр-1
11.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встреча второй и третьей команд чемпионата!

  • 10.09.2021 18:30
  • 483 просмотра
  • 8 комментариев
Шахтер – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В субботу, 11 сентября, в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

«Шахтер»

Уже в среду донецкий «Шахтер» возьмет старт в групповом этапе Лиги чемпионов. Но мыслями футболисты «оранжево-черной» команды вряд ли уже будут в Тирасполе. Перед матчем с «Шерифом» команде Роберто Де Дзерби предстоит сразиться с не менее амбициозным клубом, «Днепром-1». 

После шести туров донетчане на три очка отстают от лидирующего «Динамо» и, учитывая прошлогоднее итоговое второе место в чемпионате, цифра «2» уже порядком «горнякам» приелась.

В 6-м туре «Шахтер» гостил в Ужгороде и увез из самого западного областного центра страны лишь ничью. В поединке с днепрянами оступаться будет очень опасно. В том числе и для ментального настроя на старт в ЛЧ.  

«Днепр-1»

«Днепр-1» еще по второму кругу прошлогоднего чемпионата продемонстрировал свои амбициозные планы на высокие места. Команда Игора Йовичевича выдала сильный старт и в нынешнем первенстве. 4 победы, ничья и лишь выездное поражение от «Десны». 

Во всех своих победных поединках команда на постоянной основе забивала как минимум два мяча. Неплохо в атаке выглядит Артем Довбик, заметно добавил атаке креатива Алексей Гуцуляк. Именно на его счету решающий гол в последнем матче с «Металлистом 1925» - 2:1. 

С грандами украинского футбола «Днепр-1» играет достаточно сдержано в атаке, с акцентом на оборону своих ворот. Впрочем, от этого факта «Шахтеру» легче точно не становиться.  

История встреч   

Здесь полное преимущество на стороне «Шахтера». В украинской Премьер-лиге команды сыграли 4 поединка, и во всех победу одержали «горняки»
 

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Соломон, Траоре

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич, Сваток, Адамюк, Дубинчак, Джурасек, Назаренко, Когут, Игнатенко, Чуже, Довбик

 

11 сентября, суббота

«Шахтер» – «Днепр-1»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР-ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Прогноз Sport.ua — 3:1

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 10.09.2021 19:06
    +1
    Удачи Днепр ! В Киеве будете себя как дома чувствовать!
    Ссылка
    APL
    APL, 10.09.2021 19:04
    +2
    Ярослав Демеденко, 10.09.2021 18:44
    Я не понимаю , как у вас в составе Шахты может быть Марлон и Додо если они дисквалифицированы?
    Та вони ще й лише 3 футболістів з українським паспортом поставили
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 10.09.2021 19:03
    0
    Ярослав Демеденко, 10.09.2021 18:44
    Я не понимаю , как у вас в составе Шахты может быть Марлон и Додо если они дисквалифицированы?
    может в ночь с 10 на 11 число новое заседание КДК ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 10.09.2021 19:02
    -2
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 10.09.2021 19:02
    -3
    П1 изи.
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
    Сергей Заскаль, 10.09.2021 18:46
    +1
    А что красные Додо и Марлона анулировали или у Спорт.юа своя трактовка.?
    Ссылка
    Ярослав Демеденко
    online
    Ярослав Демеденко, 10.09.2021 18:44 (изменен)
    +3
    Я не понимаю , как у вас в составе Шахты может быть Марлон и Додо если они дисквалифицированы?
    Ссылка
    KSF
    KSF, 10.09.2021 18:40
    0
    1-1
    Ссылка
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