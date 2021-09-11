Шахтер - Днепр-1 - 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 7-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Днепром-1» хозяевам удалось добыть победу со счетом 2:0.
Обзор матча
Шахтер - Днепр-1. Гол Фернандо. 1:0
Лучшие моменты тайма
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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