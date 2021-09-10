В субботу, 11 сентября, состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и днепровский СК «Днепр-1». Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало - в 19:30.

Центральный матч тура - вторая команда будет играть против третьей. В предыдущем туре, который состоялся еще перед матчами сборных, «Шахтер» неожиданно потерял очки в Ужгороде, не сумев переиграть команду своего бывшего игрока Василия Кобина - «Минай» сенсационно сумел удержать счет 1:1. «Днепр-1» не совсем заслуженно сумел победить «Металлист 1925» (2:1) благодаря голам Чуже и Гуцуляка и делит второе-третье место в таблице вместе с субботним оппонентом, причем подопечные Йовичевича находятся ниже только благодаря большему количеству пропущенных голов при одинаковой количестве забитых (12-4 против 12-6). Последний матч между соперниками запомнился ужасной игрой Арсения Батагова, который привез своей команде два гола, что и повлияло на итоговый счет (2:1 в пользу донецкой команды). Отметим, что «Днепр-1» попытается прервать неприятную серию - все пять матчей в истории встреч команд выиграли «горняки».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Днепр-1».