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Англия
25 мая 2024, 19:53 |
2103
1

МЮ гарантировал себе ЛЕ. В каком еврокубке сыграет Челси с Мудриком?

«Челси» после триумфа «красных дьяволов» в Кубке Англии сыграет в Лиге конференций

25 мая 2024, 19:53 |
2103
1
МЮ гарантировал себе ЛЕ. В каком еврокубке сыграет Челси с Мудриком?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

25 мая состоялся финальный матч Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Таким образом, стали известны все клубы от Английской премьер-лиги, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» сыграет в Лиге Европы и начнет выступления в групповом этапе. Лондонский «Челси», занявший в АПЛ шестую строчку, начнет свой еврокубковый сезон с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Триумфатор Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Отметим, что «Ньюкасл», опередивший «красных дьяволов» в турнирной таблице АПЛ, остался без еврокубков.

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96 - 34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91 - 29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86 - 41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76 - 61 68
5 Тоттенхэм 38 20 6 12 74 - 61 66
6 Челси 38 18 9 11 77 - 63 63
7 Ньюкасл 38 18 6 14 85 - 62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57 - 58 60
9 Вест Хэм 38 14 10 14 60 - 74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57 - 58 49
11 Брайтон 38 12 12 14 55 - 62 48
12 Борнмут 38 13 9 16 54 - 67 48
13 Фулхэм 38 13 8 17 55 - 61 47
14 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50 - 65 46
15 Эвертон 38 13 9 16 40 - 51 40
16 Брентфорд 38 10 9 19 56 - 65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49 - 67 32
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52 - 85 26
19 Бёрнли 38 5 9 24 41 - 78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35 - 104 16
Полная таблица

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Умник
1 млрд на трансферы этого стоят
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