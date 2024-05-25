МЮ гарантировал себе ЛЕ. В каком еврокубке сыграет Челси с Мудриком?

25 мая состоялся финальный матч Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».



Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Таким образом, стали известны все клубы от Английской премьер-лиги, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» сыграет в Лиге Европы и начнет выступления в групповом этапе. Лондонский «Челси», занявший в АПЛ шестую строчку, начнет свой еврокубковый сезон с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Триумфатор Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Отметим, что «Ньюкасл», опередивший «красных дьяволов» в турнирной таблице АПЛ, остался без еврокубков.

Турнирная таблица АПЛ