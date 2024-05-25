МЮ гарантировал себе ЛЕ. В каком еврокубке сыграет Челси с Мудриком?

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«Челси» после триумфа «красных дьяволов» в Кубке Англии сыграет в Лиге конференций
25 мая состоялся финальный матч Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».
Таким образом, стали известны все клубы от Английской премьер-лиги, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.
«Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» сыграет в Лиге Европы и начнет выступления в групповом этапе. Лондонский «Челси», занявший в АПЛ шестую строчку, начнет свой еврокубковый сезон с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Триумфатор Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Отметим, что «Ньюкасл», опередивший «красных дьяволов» в турнирной таблице АПЛ, остался без еврокубков.
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|38
|28
|7
|3
|96 - 34
|91
|2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91 - 29
|89
|3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86 - 41
|82
|4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76 - 61
|68
|5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74 - 61
|66
|6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77 - 63
|63
|7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85 - 62
|60
|8
|Манчестер Юнайтед
|38
|18
|6
|14
|57 - 58
|60
|9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60 - 74
|52
|10
|Кристал Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57 - 58
|49
|11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55 - 62
|48
|12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54 - 67
|48
|13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55 - 61
|47
|14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50 - 65
|46
|15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40 - 51
|40
|16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56 - 65
|39
|17
|Ноттингем Форест
|38
|9
|9
|20
|49 - 67
|32
|18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52 - 85
|26
|19
|Бёрнли
|38
|5
|9
|24
|41 - 78
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|38
|3
|7
|28
|35 - 104
|16
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