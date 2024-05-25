Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами Жирона и Гранада. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу красно-белых.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик оформил хет-трик, а Цыганков – дубль. Также у каждого из украинцев по одному ассисту.

После завершения встречи статистический портал WhoScored признал Довбика лучшим игроком поединка, поставив ему оценку в 9.9 баллов.

Оценка Цыганкова также очень высокая – 9.4.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Гранада – 7:0