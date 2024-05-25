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  4. Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Испания
25 мая 2024, 00:54 |
2480
1

Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны

24 мая «красно-белые» разгромили «Гранаду» со счетом 7:0

25 мая 2024, 00:54 |
2480
1
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

24 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами Жирона и Гранада. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу красно-белых.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик оформил хет-трик, а Цыганков – дубль. Также у каждого из украинцев по одному ассисту.

После завершения встречи статистический портал WhoScored признал Довбика лучшим игроком поединка, поставив ему оценку в 9.9 баллов.

Оценка Цыганкова также очень высокая – 9.4.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Гранада – 7:0

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Артем Довбик Виктор Цыганков WhoScored оценки Жирона Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: WhoScored
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Ron Noiill
Колись і вершника без голови будуть такі оцінки після матчу апл, коли хтось на плейстейшен зіграє
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