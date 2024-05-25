Суркис оценил работу Шовковского после завершения сезона УПЛ 2023/24

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал матч 30-го тура УПЛ против «Руха» (2:1).

«Сегодня имели возможность посмотреть на нашу молодежь и футболистов, которые мало играли. Они сыграли достойно, дали борьбу «Руху», которому нужно было побеждать или сыграть вничью. Довольны игрой наших игроков. Никто никому ничего не отдавал. Футбол должен быть непрогнозируемым.

Наш сезон нужно разделить на две части. Первую часть – провалили, а во второй Шовковский стабилизировал игру. «Шахтеру» мы не проиграли по игре.

Как я оценю работу Шовковского? Он очень мощно работает. Наша команда готова и психологически, и физически и сегодняшний поединок это доказал», – сказал Суркис.