Испания25 мая 2024, 20:45 |
743
2
Лунин или Куртуа? Известен состав Реала на последний матч сезона в Ла Лиге
Ворота «королевского клуба» будет защищать Тибо Куртуа
25 мая 2024, 20:45 |
743
2
В субботу, 25 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Бетис».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. Ворота «королевского клуба» будет защищать бельгийский голкипер Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин начнет матч на скамье для запасных.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 мая 2024, 19:21 0
В 30 туре УПЛ «Динамо» обыграли «Рух» 2:1
Бокс | 25 мая 2024, 07:29 0
Фрэнк Уоррен высказался о перспективах
Футбол | 25.05.2024, 00:54
Футбол | 25.05.2024, 13:40
Бокс | 25.05.2024, 00:03
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
У полі склад основний, а отже, це підготовка до фіналу. Якщо сьогодні Куртуа не налажає, на жаль, Луніна у фіналі не буде...
Треба Андрію вриватись в АПЛ, Баварію, Юве, Інтер
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.05.2024, 23:56 14
24.05.2024, 00:02
25.05.2024, 12:48 2
25.05.2024, 07:13 3
23.05.2024, 19:51 100
25.05.2024, 07:01 25
25.05.2024, 07:58 6
25.05.2024, 00:05 61