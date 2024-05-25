Лунин или Куртуа? Известен состав Реала на последний матч сезона в Ла Лиге

В субботу, 25 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Бетис».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. Ворота «королевского клуба» будет защищать бельгийский голкипер Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин начнет матч на скамье для запасных.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.