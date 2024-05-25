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  4. Лунин или Куртуа? Известен состав Реала на последний матч сезона в Ла Лиге
Испания
25 мая 2024, 20:45 |
743
2

Лунин или Куртуа? Известен состав Реала на последний матч сезона в Ла Лиге

Ворота «королевского клуба» будет защищать Тибо Куртуа

25 мая 2024, 20:45 |
743
2
Лунин или Куртуа? Известен состав Реала на последний матч сезона в Ла Лиге
Defensa Central. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

В субботу, 25 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Бетис».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. Ворота «королевского клуба» будет защищать бельгийский голкипер Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин начнет матч на скамье для запасных.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Бетис стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Alehandro
У полі склад основний, а отже, це підготовка до фіналу. Якщо сьогодні Куртуа не налажає, на жаль, Луніна у фіналі не буде...
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vh
Треба Андрію вриватись в АПЛ, Баварію, Юве, Інтер
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0
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