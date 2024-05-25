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  4. Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
25 мая 2024, 11:48 |
101
0

Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Италии

25 мая 2024, 11:48 |
101
0
Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Соболева

25 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).

В матче 1/2 финала четвертая сеяная украинка сыграет против восьмого номера посева Франчески Джонс из Великобритании (№295 WTA). Время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Приданкиной (№284 WTA) или Катинки фон Дайхманн (№274 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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