ITF25 мая 2024, 11:48 |
101
0
Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Италии
25 мая 2024, 11:48 |
101
0
25 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).
В матче 1/2 финала четвертая сеяная украинка сыграет против восьмого номера посева Франчески Джонс из Великобритании (№295 WTA). Время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Приданкиной (№284 WTA) или Катинки фон Дайхманн (№274 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 24 мая 2024, 19:37 4
Юлия пробилась в основной раунд Ролан Гаррос, обыграв в финале квалификации Стакушич
Футбол | 25 мая 2024, 07:01 21
Украинец не уверен, что продлит контракт
Бокс | 25.05.2024, 00:03
Футбол | 25.05.2024, 07:13
Футбол | 25.05.2024, 08:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2024, 00:54 3
25.05.2024, 00:05 59
23.05.2024, 15:10 18
24.05.2024, 20:26 2
24.05.2024, 00:02
23.05.2024, 10:38 6
23.05.2024, 08:19 3