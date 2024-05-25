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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 17:35 | Обновлено 25 мая 2024, 17:42
684
8

Итоги УПЛ. Днепр-1, Полесье – в еврокубках, Минай и Металлист 1925 вылетели

Верес и Оболонь проведут переходные матчи против Эпицентра и Левого берега

25 мая 2024, 17:35 | Обновлено 25 мая 2024, 17:42
684
8
Итоги УПЛ. Днепр-1, Полесье – в еврокубках, Минай и Металлист 1925 вылетели
УПЛ

25 мая в одно время (15:30) состоялись 7 поединков последнего 30-го тура чемпионата Украины.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Топ-тройка УПЛ: Шахтер (71 очко), Динамо (69) – квалификация Лиги чемпионов, Кривбас (57) – квалификация Лиги Европы.

Днепр-1 (52) и Полесье (50) получили путевки в Q2 Лиги конференций. Рух, проиграв Динамо, остался без еврокубков.

Два аутсайдера, Минай и Металлист 1925, вылетели из УПЛ в Первую лигу. Их в следующем сезоне заменят Ингулец и Карпаты.

Верес и Оболонь проведут переходные матчи против Эпицентра и Левого берега соответственно.

⚽️ УПЛ. 30-й тур

24 мая

  • 15:30. ЛНЗ – Ворскла – 1:0

25 мая

  • 15:30. Заря – Колос – 0:1
  • 15:30. Кривбасс – Минай 3:0
  • 15:30. Металлист 1925 – Верес – 1:2
  • 15:30. Оболонь – Александрия – 0:3
  • 15:30. Полесье – Шахтер – 2:0
  • 15:30. Рух – Динамо Киев – 1:2
  • 15:30. Черноморец – Днепр-1 – 0:2

🏆 Итоговая таблица УПЛ

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Рух Львов статистические расклады Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Александрия Ворскла Полтава Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 8
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RKarp
Рух заслуговував на Єврокубки але бабло перемогло, як завжди і перемагало, ось якось я невірю шо полісся хоть раунд пройде в Лізі Конференцій, ну максимум один раунд а там його закопають….
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0
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expik2ua
Ждем теперь дебют Саньки в еврокубках)
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-1
Левый берег - Оболонь! и  Верес - Эпицентр.
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-1
Лига
Подставил суркис козломлрдного так подставил, буткевич хорошо в перерыве закинул на казино суркисам, ну и хорошо атбшники в еврокубках. Может хоть они очи принесут в таблица коэф, а то только надежда как всегда на один Шахтёр, другие то только позорятся каждый год то в группе Ле с ноунеймами то в квалиф Лке
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-1
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OtsoCity
Цей сезон увійде до історії українського футболу! У незалежній Україні, донецька команда має 39 трофеїв, а у лайно суркисів (динамо) залишилося 38 титулів. Хвойди суркисів, по вуха в лайні як завжди то дрочать на серп та молот. Шахтар Донецьк- найтитулованіший клуб незалежної України!
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-2
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