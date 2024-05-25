Итоги УПЛ. Днепр-1, Полесье – в еврокубках, Минай и Металлист 1925 вылетели
Верес и Оболонь проведут переходные матчи против Эпицентра и Левого берега
25 мая в одно время (15:30) состоялись 7 поединков последнего 30-го тура чемпионата Украины.
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Топ-тройка УПЛ: Шахтер (71 очко), Динамо (69) – квалификация Лиги чемпионов, Кривбас (57) – квалификация Лиги Европы.
Днепр-1 (52) и Полесье (50) получили путевки в Q2 Лиги конференций. Рух, проиграв Динамо, остался без еврокубков.
Два аутсайдера, Минай и Металлист 1925, вылетели из УПЛ в Первую лигу. Их в следующем сезоне заменят Ингулец и Карпаты.
Верес и Оболонь проведут переходные матчи против Эпицентра и Левого берега соответственно.
⚽️ УПЛ. 30-й тур
24 мая
- 15:30. ЛНЗ – Ворскла – 1:0
25 мая
- 15:30. Заря – Колос – 0:1
- 15:30. Кривбасс – Минай 3:0
- 15:30. Металлист 1925 – Верес – 1:2
- 15:30. Оболонь – Александрия – 0:3
- 15:30. Полесье – Шахтер – 2:0
- 15:30. Рух – Динамо Киев – 1:2
- 15:30. Черноморец – Днепр-1 – 0:2
🏆 Итоговая таблица УПЛ
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