Итоги УПЛ. Днепр-1, Полесье – в еврокубках, Минай и Металлист 1925 вылетели

25 мая в одно время (15:30) состоялись 7 поединков последнего 30-го тура чемпионата Украины.

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Топ-тройка УПЛ: Шахтер (71 очко), Динамо (69) – квалификация Лиги чемпионов, Кривбас (57) – квалификация Лиги Европы.

Днепр-1 (52) и Полесье (50) получили путевки в Q2 Лиги конференций. Рух, проиграв Динамо, остался без еврокубков.

Два аутсайдера, Минай и Металлист 1925, вылетели из УПЛ в Первую лигу. Их в следующем сезоне заменят Ингулец и Карпаты.

Верес и Оболонь проведут переходные матчи против Эпицентра и Левого берега соответственно.

⚽️ УПЛ. 30-й тур

24 мая

15:30. ЛНЗ – Ворскла – 1:0

25 мая

15:30. Заря – Колос – 0:1

– 0:1 15:30. Кривбасс – Минай 3:0

– Минай 3:0 15:30. Металлист 1925 – Верес – 1:2

– 1:2 15:30. Оболонь – Александрия – 0:3

– 0:3 15:30. Полесье – Шахтер – 2:0

– Шахтер – 2:0 15:30. Рух – Динамо Киев – 1:2

– 1:2 15:30. Черноморец – Днепр-1 – 0:2

🏆 Итоговая таблица УПЛ